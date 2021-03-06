مواعيد مباريات اليوم السبت 6 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي الأهلي مع فيتا كلوب والزمالك مع الترجي.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة المريخ X سيمبا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD 4 مازيمبي X صن داونز – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD 6 الترجي الرياضي X الزمالك – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT HD 4 كايزر تشيفز X بيترو أتلتيكو – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT HD 7 تونجيث X مولودية الجزائر – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT HD 6 الأهلي X فيتا كلوب – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORT HD 4 الوداد الرياضي Xحوريا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORT HD 6 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة بيرنلي X آرسنال – الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN SPORT HD PREMIUM شيفيلد يونايتد X ساوثهامتون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN SPORT HD PREMIUM أستون فيلا X وولفرهامبتون – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD PREMIUM برايتون X ليستر سيتي – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD PREMIUM مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة بلد الوليد X خيتافي – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD 3 إلتشي X إشبيلية – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN SPORT HD 3 قاديش X إيبار – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 3 أوساسونا X برشلونة – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة سبيزيا X بينفينتو – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT HD 4 أودينيزي X ساسولو – الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT HD 4 يوفنتوس X لاتسيو – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ X باير ليفركوزن – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 7 هوفنهايم X فولفسبورج – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 8 فرايبورج X لايبزيج – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 5 آينتراخت فرانكفورتX شتوتجارت – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 2 هيرتا برلين X أوجسبورج – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 9 بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 5 مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة أسوان X بيراميدز – الساعة السابعة مساء على قناة on sport

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 6 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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