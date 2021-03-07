أخبار الزمالك: خصم 300 ألف جنيه من أشرف بن شرقي .. قرار عاجل من اللجنة المؤقتة بعد خسارة الفريق أمام الترجي

نشر " دوت الخليج " مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

علق ابراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك السابق ، علي هدف احمد فتوح اليوم في مرمي الترجي .

هاجم احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ بعد الخسارة التي تلقوها من فريق الترجي مساء اليوم السبت.

شهدت مباراة الزمالك والترجي اعتراض المغربي أشرف بنشرقي على تبديله من جانب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو في الشوط الثاني من المباراة والدفع بأسامة فيصل بديلًا عنه.

تغلب فريق الترجي على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حمادي العقربي فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويرتفع رصيد أبناء سويقة إلى 7 نقاط فيما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند نقطتين.

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها في حالة انعقاد دائم لدراسة أحوال الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة من الترجي في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بالتنسيق مع اللواء عماد عبد العزيز حلمي رئيس اللجنة المتواجد حاليا في تونس على رأس البعثة.

قررت إدارة الكرة بالزمالك توقيع غرامة مالية كبيرة تصل لخصم 300 ألف جنيه من مستحقات الدولى المغربى أشرف بن شرقى وفقا للائحة الفريق بعد اعتراضه غير اللائق على قرار البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق استبداله قبل نهاية مباراة الترجى بدقيقتين والدفع بالصاعد أسامة فيصل بدلا منه.