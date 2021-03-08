وأضاف "موسيماني" أن استقرار الفريق هو الأساس وطبيعي أن يكون هناك عنصر أو اثنين خارجين عن الإطار لكنهما لن يكون لهم مكان داخل الفريق.
وتابع: "لقد غاب الكثير طوال الفترة الماضية والأهلي يفوز بشكل عادي.. هذا ما جئت ورايته في القلعة الحمراء وسوف نسير عليه ولن نغيره".
وحسمت تصريحات موسيماني خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فيتا كلوب الامور تمامًا بأن كهربا لن يكون ضمن الحسابات، ورغم أن كلام المدرب جنوب الأفريقي لم يكن واضحًا بقدر كامل ولكنها مجرد رسائل فهمها اللاعب نفسه الذي تواجد في الجيم بالأمس وتدرب منفردًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النصر أو اتحاد جدة.. كهربا يقترب من الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.