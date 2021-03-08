شوبير: أسامة نبيه مرشح بقوة للجهاز الفني للزمالك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن ترشح أسامة نبيه لاعب نادي الزمالك السابق للانضمام للجهاز الفني للقلعة البيضاء.

وكتب شوبير عبر حسابه بتويتر قائلا: "اسامه نبيه مرشح بقوه للانضمام للجهاز الفني للزمالك".



يذكر أن أسامة نبيه نجم الزمالك السابق، أكد ، أن الدورى المصري يحتاج إعادة تقييم في مسألة العقود والرواتب، مشيرا إلى أن فرجاني ساسي لاعب مميز ومهم ضمن صفوف الفريق.



وأضاف "نبيه" خلال تصريحات خاصة لصدي البلد: فرجاني ساسي لاعب مميز وله دور كبير خلال مشاركته مع نادي الزمالك لكن هل العقد الذي يطلبه هي مهمة الإدارة لأنها أعلم بـ مواردها.

وعن دعوات الجماهير بفتح حساب لتوفير قيمة تجديد عقد فرجاني ساسي.. قال نبيه: مش حلوة لو في كوارث كان ماشي لكن الإدارة علي علم بإمكانات النادي المادية.

