ابراهيم حسن عن بواليا: الإعلام حسسنا إنه كريستيانو رونالدو

صرح إبراهيم حسن، مدير الكرة بالاتحاد السكندري، أن الإعلام منح صفقة تعاقد الأهلي مع والتر بواليا اكبر من حجمها وقدم اعتقاد أنه كريستيانو رونالدو، والأهلي لا يحتاج لمهاجمين.
قال حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي يتراجع في مستواه خلال الفترة الحالية بسبب العديد من العراقيل أهمها تكثيف المباريات.
وأضاف حسن: "الأهلي لا يحتاج لمهاجمين جدد، فهو يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، ومحمد شريف وصلاح محسن لو خدوا ماتشات هيكسروا الدنيا ويستحقان الحصول على فرصة كاملة مع الأهلي، ومن السهل أن يحصل مروان محسن على الثقة من جديد".
وتابع: "تم تفسير تصريحاتى عن موسيمانى بشكل خاطئ، أننى أهاجمه ولكن ليس ذلك ما أقصده، وكل ما قصدته أن الأهلى متعود يتعاقد مع مدربين كبار من أوروبا، والاتحاد مثل الأهلى يعانى من ظاهرة إهدار الفرص السهلة.
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