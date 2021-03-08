احتفل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بفوز فريقه ألميريا الإسباني على فريق جيرونا بهدف مقابل لا شيء في إطار مواجهات الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابة بتويتر قائلا: "‏الحمدالله على الفوز ... ورسالتي لنادي جيرونا الكورة اخلاق !!! ولا تعليق على الحكم.. الحمدالله". وحقق فريق ألميريا الإسباني، انتصارا صعبا على فريق جيرونا بهدف مقابل لاشيء في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركي آل الشيخ يحتفل بفوز الميريا على فريق جيرونا بدوري الدرجة الثانية الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.