وتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 43 في المركز السابع مؤقتا، ومن المحتمل أن يتراجع عن المركز السابع حال انتصار توتنهام مساء الليلة على كريستال بالاس.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالاتي:
1- محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا.
2- هاري كين.. 16 هدف
2- برونو فيرنانديز.. 16 هدف
4- دومينيك كالفيرت لوين .. 13 هدفا
5- هيونج مين سون .. 13 هدفا
6- جيمي فاردي.. 12 هدفا
7- باتريك بامفورد.. 12 هدفا
8- إلكاي جوندوجان 11 هدفا
9- كالوم ويلسون .. 10 أهداف
10- أولي واتكنز.. 10 أهداف
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترتيب الدوري الإنجليزي.. صدارة محمد صلاح تحت التهديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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