أكد سامي العروسي نجم نادي الترجي التونسي السابق، أن الفريق أبرم العديد من الصفقات المميزة هذا الموسم ، واستعد بشكل جيد للمنافسة على لقب الدوري التونسي ودوري أبطال إفريقيا .
وأضاف العروسي في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": الترجي هذا الموسم مختلف عن الموسم الماضي حينما واجه الزمالك في السوبر الإفريقي و دوري الأبطال ، كما أن الآداء الفني اختلف كثيرًا و حظوظه كبيرة في التتويج باللقب هذا الموسم.
واختتم العروسي: الزمالك قدم مباراة جيدة في الشوط الأول، وركلة الجزاء التي احتسبت للترجي في نهاية الشوط الأول كانت نقطة التحول في سير المباراة .
وخسر الزمالك، أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب رادس فى الجولة الثالثة بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا .
ويواجه الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الخميس القادم فى الدوري المصري
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العروسي: الترجي مختلف عن الموسم الماضي وركلة الجزاء نقطة تحول في المباراة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.