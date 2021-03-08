العروسي: الترجي مختلف عن الموسم الماضي وركلة الجزاء نقطة تحول في المباراة

أكد سامي العروسي نجم نادي الترجي التونسي السابق، أن الفريق أبرم العديد من الصفقات المميزة هذا الموسم ، واستعد بشكل جيد للمنافسة على لقب الدوري التونسي ودوري أبطال إفريقيا .

وأضاف العروسي في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": الترجي هذا الموسم مختلف عن الموسم الماضي حينما واجه الزمالك في السوبر الإفريقي و دوري الأبطال ، كما أن الآداء الفني اختلف كثيرًا و حظوظه كبيرة في التتويج باللقب هذا الموسم.

واختتم العروسي: الزمالك قدم مباراة جيدة في الشوط الأول، وركلة الجزاء التي احتسبت للترجي في نهاية الشوط الأول كانت نقطة التحول في سير المباراة .