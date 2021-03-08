انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني.. برشلونة يقترب من الصدارة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعرف على ترتيب الدوري الاسباني، فالمنافسة على بطولة الدوري الاسباني قويه هذا الموسم فبعد انتهاء مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 اشتعلت المنافسة أكثر واقترب فريق نادي برشلونة من المنافسة أكثر، حيث بعد انتهاء المباراة أصبح فريق نادي اتلتيكو مدريد في المركز الأول برصيد 59 نقطة وفريق برشلونة في المركز الثاني برصيد 56 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن اتلتيكو مدريد المتصدر، وذلك بعد فوزه أمام فريق أوساسونا في الجولة 26 من بطولة الدوري الاسباني وانتهت بنتيجة هدفين مقابل لا شيء لصالح برشلونة.
يذكر أن نادي برشلونة قد لعب 26 مباراة فاز في 17 مباراة وخسر في 4 مباريات وتعادل في 5 مباريات، أما نادي اتلتيكو مدريد فلعب 25 مباراة فاز في 18 مباراة وخسر مباراتين وتعادل في أربع مباريات، ولمعرفة جدول ترتيب الدوري الاسباني على النحو الآتي:
جدول ترتيب الدوري الاسباني
يحل في صدارة الدوري الإسباني فريق اتلتيكو مدريد برصيد 59 نقطة وفي المركز الثاني فريق نادي برشلونة برصيد 56 ويحتل المركز الثالث فريق ريال مدريد برصيد 54 نقطة.
|الفريق
|المركز
|النقاط
|اتلتيكو مدريد
|المركز الأول
|59
|برشلونة
|المركز الثاني
|56
|ريال مدريد
|المركز الثالث
|54
|إشبيلية
|المركز الرابع
|48
|ريال سوسييداد
|المركز الخامس
|45
|ريال بتيس
|المركز السادس
|39
|فياريال
|المركز السابع
|37
|أتليتك بلباو
|المركز الثامن
|33
|سيلتا فيغو
|المركز التاسع
|33
|غرناطة
|المركز العاشر
|33
|ليفانتي
|المركز الحادي عشر
|32
|فالنسيا
|المركز الثاني عشر
|30
|أوساسونا
|المركز الثالث عشر
|28
|كاديز
|المركز الرابع عشر
|28
|خيتافي
|المركز الخامس عشر
|27
|بلد الوليد
|المركز السادس عشر
|25
|إلتش
|المركز السابع عشر
|24
|إيبار
|المركز الثامن عشر
|22
|ألافيس
|المركز التاسع عشر
|22
|هيوسكا
|المركز العشرون
|20
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