نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وبورتو اليوم والقنوات الناقلة “المعلق والحكم” في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة تشيلسي وبورتو هو ما يشغل عشاق الساحرة المستديرة بكافة انحاء العالم، حيث ينافس النادي الانجليزي خصمه البرتغالي ضمن منافسات ومباريات اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا في الموسم الجاري 2020-2021، تابعونا لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي اليوم وأيضا اسماء المعلقين والحكام بالمباراة المرتقبة، ولا ننسي حالة كلا من الفريقين قبل بدء المباراة.

موعد مباراة تشيلسي وبورتو اليوم

تقام مباراة تشيلسي ضد بورتو اليوم في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2021، وذلك في تمام الساعة:

وقت مباراة تشيلسي ضد بورتو الساعة 7:00 م بتوقيت غرينيتش

وقت مباراة تشيلسي ضد بورتو الساعة 8:00 م بتوقيت تونس

8:00 م بتوقيت المغرب

وقت مباراة تشيلسي ضد بورتو الساعة 9:00 م بتوقيت القاهرة

9:00 م بتوقيت السودان

وقت مباراة تشيلسي ضد بورتو الساعة 10:00 م بتوقيت مكة المكرمة

10:00 م بتوقيت قطر

10:00 م بتوقيت فلسطين

وقت مباراة تشيلسي ضد بورتو الساعة 11:00 م بتوقيت ابو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبورتو

كما هي العادة فإن مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية هي الناقل الرسمي لمباريات دوري ابطال اوروبا، وقد حصلت علي حقوق بث مباراة تشلسي اليوم علي شاشاتها، وذلك عبر قناة بي ان سبورت بريميوم beIN Sports 2 HD Premium وأيضا عبر قناة بي ان سبورت 1 الانجليزية beIN Sports HD 1 English.

تشيلسي ضد بورتو

المباراة تشيلسي انجلترا × بورتو البرتغال البطولة إياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا الموعد والتوقيت اليوم الثلاثاء 13 ابريل 2021 التاسعة مساء الملعب ملعب رامون سانشيز بيثخوان القنوات الناقلة بي ان سبورت بريميوم 2 معلق مباراة تشيلسي اليوم قامت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية بالإعلان عن معلق مباراة تشيلسي اليوم باللغة العربية، فهو المعلق العظيم خليل البلوشي، ويقوم بالتعليق علي اللقاء بالكامل علي قناة بي ان سبورت بريميوم. حكم مباراة تشيلسي وبورتو قام الاتحاد الاوروبي خلال الاسبوع الجاري بتعيين حكم مباراة تشيلسي وبورتو في اياب ربع النهائي من بطولة دوري ابطال اوروبا، ليكون الحكم الفرنسي كليمو توربان، كما يشارك بتحكيم المباراة كلا من نيكولا دانوس وسيريل جرينجور.

نتيجة مباراة تشيلسي ضد بورتو

سنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل نتيجة مباراة تشيلسي وبورتو فور انتهاء المباراة بالكامل وإعلان النتيجة، كما نعرض لكم ملخص مباراة تشيلسي وبورتو في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا فتابعونا.