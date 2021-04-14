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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة gsa live لمتابعة مباريات دوري أبطال آسيا 2021 في المقال التالي
مع انطلاق اليوم دوري أبطال آسيا 2021 زادت عملية البحث عن منصة gsa live ، وتقام البطولة بنظام التجمع حيث أن كل مجموعة تقام بدولة من خلال 6 جوالات خلال الأسابيع القادمة، ولكن لم تنقل المباريات هذه المرة عبر أي قناة فضائية حيث أعلنت وزارة الرياضة السعودية التي تمتلك حقوق العرض الحضرية للمباريات علي منصتها، وانطلقت المنصة في شهر أغسطس 2019 لعرض مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ونتابع معكم من خلال هذا الموضوع كيفية الاشتراك في المنصة لمتابعة المباريات.
وتمتلك وزارة الرياضة السعودية حقوق نقل المباريات عبر منصة gsa live لمباريات دوري أبطال آسبا 2021، وكذلك مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من عام 2021 وحتي 2024 داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن لكل من المقيمين والمواطنين الحصول علي المنصة من خلال الهواتف الذكية بمختلف الأجهزة حيث أن المنصة متواجده علي 16 متصفح علي مختلف الأنظمة في جوجل والعديد من المتصفحات الأخري للأجهزة الذكية.
- للوصول للمنصة يجب علي مستخدمي نظام IOS لهاتف I Phone والآيباد، القيام بتثبيت إصدار 11.0 فيما فوق.
- أما مستخدمي Apple TV يجن أن يكون هناك إصدار 9.2.
- أما مستخدمي أندرويد TV و هواتف الأندرويد والتابلت يجب تثبيت الإصدارات المتوافقة مع أجهزتهم.
- ويمكن الدخول للمنصة لمتابعة المباريات من خلال (gsa.live/ar).
القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021
ولم تعرض مباريات دوري أبطال آسيا علي أي قناة سواء خارج أو داخل المملكة العربية السعودية، حتي الربع الأخير من عام 2021، حيث صرح الاتحاد الآسيوي أن متابعة المباريات الخاصة بالدوري سيتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد كانت قامة منصة gsa live بعرض مباريات السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين، وبطولة أرامكو النسائية للغولف، ومسابقات فورملا – إي والمباريات الودية والدولية للمنتخبات.
- ومن المقرر أن يلعب النصر السعودي مع الوحدات الأردني في المجموعة الرابعة.
- ويلتقي الشارقة الإماراتي مع القوة الجوية العراقي بالمجموعة القانية من البطولة.
- فولاد خوزستان الإيراني مع السد القطري.
- أما الريان القطري يلتقي مع جوا الهندي بالمجموعة الخامسة.
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