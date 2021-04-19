موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب إيلاند رود معقل ليدز مباراة ليفربول اليوم الاثنين الموافق 19 أبريل 2021 في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي، حيث يأمل حامل اللقب تحقيق الفوز، وتكرار انتصاره ضد رفاق بامفورد كما كان الحال في مباراة الذهاب التي جمعتهما في الجولة الأولى على ملعب آنفيلد، وانتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، حيث سجل كلا محمد صلاح هاتريك لليفربول، بالإضافة إلى هدف سجله فان دايك المصاب، والغائب منذ مدة طويلة بسبب تلك الإصابة، بينما سجل أهداف ليدز كلا من كليخ، بامفورد، وهاريسون، وسينطلق موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول في مهمة صعبة خارج الديار ساعيا لتحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط هامة ليواصل المنافسة على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث لا يسع رفاق كلوب المنافسة على شيء هذا الموسم سوى ذلك، بعد أن ودعوا مؤخرا التشامبيونزليج من الدور ربع النهائي أمام ريال مدريد، عقب انتهاء مباراة الإياب بينهما في الانفيلد بالتعادل السلبي ليتأهل الميرنجي بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وهي نتيجة مباراة الذهاب بينهما في أسبانيا، ليودع رفاق كلوب ثالث بطولة هذا الموسم، بعد الخروج من بطولتي الكأس في إنجلترا، وانعدام فرصهم تقريبا في المنافسة على لقب البريمرليج، ليكون أقصى أمانيهم إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربع الأولى المؤهلة إلى التشامبيونزليج الموسم المقبل.

ليفربول يمتلك حاليا 52 نقطة جمعها من خوض 31 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في سبع، وخسر تسع مباريات متواجدا في المركز السادس حاليا في جدول الترتيب، بينما منافسه ليدز يونايتد يتواجد حاليا في المركز العاشر برصيد 45 نقطة جمعها من خوض 31 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر 14 مباراة.

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موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم

8:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

9:00 توقيت مصر، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، الأردن، ولبنان.

11:00 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد