أتالانتا يهزم يوفنتوس وينتزع منه الثالث

أتالانتا يهزم يوفنتوس وينتزع منه الثالثانتزع أتلانتا من ضيفه يوفنتوس المركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما حقق انتصارا صعبا أمامه وتغلب عليه 1 - صفر يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة. وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب لاتسيو على بينفينتو 5 - 3 وبولونيا على سبيزيا 4 - 1.

وكادت المباراة بين أتلانتا ويوفنتوس أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن اللاعب البديل روسلان مالينوفسكي حسم المباراة لصالح أتلانتا في الدقيقة 87 عندما سدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع أليكس ساندرو لتخدع الحارس وتسكن الشباك. ورفع أتلانتا رصيده إلى 64 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الذي تراجع إلى المركز الرابع.

وفرض يوفنتوس تفوقه في الاستحواذ والضغط الهجومي منذ البداية لكن أتلانتا كثف تركيزه بشكل كبير على التأمين الدفاعي. وتلقى خوان كوادرادو لاعب وسط يوفنتوس تمريرة من باولو ديبالا وتوغل ببراعة داخل منطقة الجزاء ثم سدد لكن الدفاع تصدى للكرة. وبمرور الوقت، دخل أتلانتا في أجواء اللقاء بشكل أكبر وقدم أكثر من محاولة هجومية خطيرة لكن لاعبيه افتقدوا السرعة المطلوبة في اللمسات الأخيرة. وكاد أتلانتا أن يتقدم في الدقيقة 24، حيث تبادل ماتيو بيسينا الكرة ببراعة مع لويس مورييل ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى لكن المدافع ماتيس دي ليخت حاول التصدي لها لينحرف اتجاهها وتمر بجوار القائم مباشرة. وأهدر موراتا فرصة ثمينة ليوفنتوس في الدقيقة 25، حيث راوغ فيدريكو كييزا دفاع أتلانتا ببراعة ثم هيأ الكرة إلى موراتا الذي سدد كرة ساقطة (لوب) مرت فوق الحارس لكنها افتقدت القوة والسرعة المطلوبتين وأطاح بها الدفاع. وكثف يوفنتوس محاولاته الهجومية أملا في التقدم قبل نهاية الشوط الأول، وصنع فرصة خطيرة في الدقيقة 45، حيث مرر المتألق كوادرادو الكرة إلى كييزا الذي سدد بقوة لكن الدفاع تصدى للكرة.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع مدرب أتلانتا باللاعب ماريو باساليتش بدلا من بيسينا. وواصل الفريقان تبادل المحاولات الهجومية لكن كلا منهما افتقد السرعة اللازمة أمام مرمى منافسه. وأجرى أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس أول تبديل في صفوف الفريق في الدقيقة 58 حيث أشرك اللاعب دانيلو بدلا من فيدريكو كييزا. وكاد لويس مورييل أن يفتتح التسجيل لأتلانتا في الدقيقة 60 حيث سدد كرة خطيرة من حدود منطقة الجزاء لكنها مرت فوق العارضة مباشرة. وسدد باولو ديبالا كرة خطيرة من ضربة حرة في الدقيقة 64، لكنها مرت بجوار القائم مباشرة. وفي الدقيقة 68، دفع مدرب يوفنتوس باللاعب ديان كولوسيفسكي بدلا من باولو ديبالا، كما دفع مدرب أتلانتا باللاعب جوسيب إيليشيش بدلا من لويس مورييل، وبعدها بثلاث دقائق، دفع مدرب أتلانتا باللاعب روسيلا مالينوفسكي بدلا من جوسيب إيليشيش. وشهدت الدقيقة 78 تبديلا آخر في صفوف يوفنتوس حيث أشرك بيرلو اللاعب أرثور هينريك ميلو بدلا من وستون مكيني. وفي الدقيقة 86، سدد البديل مالينوفسكي كرة خطيرة من ضربة حرة لكن فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس تصدى لها ببراعة.

وبعد ثوان، تلقى مالينوفسكيي عرضية وسدد كرة قوية ارتطمت بأليكس ساندرو مدافع يوفنتوس لينحرف اتجاهها وتسكن الشباك معلنة تقدم أتلانتا 1 - صفر في الدقيقة 87، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بفوز أتلانتا.

وكالات