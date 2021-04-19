نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو دوري السوبر الأوروبي وانقلاب أكبر 12 نادي في العالم على الفيفا في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوري السوبر الأوروبي، واحد من أهم المواضيع التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي وهذا منذ أمس، وهذا بعد إعلان رئيس ريال مدريد بيريز عن بطولة الدوري السوبر الأوروبي، وهو ما سيعتبر واحد من أكبر التغيرات والانقلابات التي ستحدث في تاريخ كرة القدم منذ أن تم إنشائها على الإطلاق، تابع معنا لتتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع الكبير، تابع معي عزيزي القارئ في موقعك المفضل ثقفني.

ما هي بطولة دوري السوبر الأوروبي

هو عبارة عن بطولة جديدة قام رئيس نادي ريال مدريد بيريز بالإعلان عنه يوم أمس الأحد 18 إبريل 2021، وهو يعتبر خطوة جديدة وجريئة من نوعها ويعتبر انقلاب على الفيفا، وقد أعلن أكبر 12 نادي في أوروبا عن مشاركتهم في هذه البطولة، ومنهم:

ريال مدريد.

برشلونة.

ليفربول.

مانشستر سيتي.

أتليتيكو مدريد.

تشيلسي.

أرسنال.

أي سي ميلان.

إعلان فيفا الحرب على المشاركين في البطولة

وهذا ما يعتبر بداية حرب جديدة بين هذه الأندية وبين الاتحاد العالمي لكرة القدم (الفيفا)، حيث قام رئيس الفيفا بتهديد كل من الأندية المشاركة في هذه البطولة بالحرمان من المشاركة في الدوريات والبطولات الرسمية الكبيرة، كدوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وقد أعلنت الفيفا عن عقوبة لكل اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة بحرمانهم من اللعب مع منتخاباتهم في البطولات التي تنظمها الفيفا، حيث لن يستطيع اللاعبين مثل: محمد صلاح باللعب مع المنتخب المصري وميسي مع الأرجنتين والعديد من اللاعبين الكبار، وهذا في حالة مشاركتهم في البطولة الجديدة.

ما سبب الأزمة بين الفيفا وأندية أوروبا

يعود سبب الأزمة إلى بداية جائحة كورونا، والتي دخلت فيه معظم الأندية الأوروبية والاتحادات أزمات مالية بسبب توقف المبارايات، كما إن العائد الذي يعود على الأندية من مشاركتها في دوري أبطال أوروبا أصبح قليلا، حيث إن الفائز بذات الأذنين يحصل فقط على 100 مليون يورو، وهذا لا يشبع رغبات الأندية المادية، بينما البطولة الجديدة ستكون تحت رعاية بنك أمريكي، وسيحصل كل نادي مشارك في البطولة 300 مليون يورو، والفائز سيحصل على مليار يورو، وهو ما يعتبر أضعاف أضعاف ما يحصده الفائز في بطولة دوري أبطال أوروبا.