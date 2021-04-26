موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم والقنوات الناقلة مجانا في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي اليوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021 في ذهاب الدور نصف النهائي نمن بطولة دوري أبطال أوروبا التي ستشهد مباراة أخرى قوية في نفس الدور ستجمع غدا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث تتبارى الفرق الأربعة على لقب البطولة الذي يحمله فريق بايرن ميونخ الذي ودع النسخة الحالية من الدور ربع النهائي على يد رفاق نيمار، ويأمل الميرنجي مدريد في العودة لمنصات البطولة التي غاب عنها في الموسمين الماضيين، حيث يعود اللقب الأخير للميرنجي إلى موسم 2017 حين فاز على ليفربول في نهائي كييف بثلاثة أهداف سجلها جاريث بيل “هدفين”، وبنزيمة مقابل هدف لساديو ماني ليحقق لقبه الثالث عشر في التشامبيونزليج، وسينطلق موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد ضد تشيلسي في مباراة قوية يأمل فيها الميرنجي تحقيق الفوز على ملعبه ضد رفاق توخيل، حيث يسعى رفاق زيزو في تناسي تعادلهم الأخير في الدوري الأسباني سلبيا ضد ريال بيتيس ليفقد نقطتين هامتين في منافسته على لقب الدوري الأسباني الذي يحمله لقبه مع كلا من أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب، وبرشلونة صاحب المركز الثاني، حيث سينصب الملكي تركيزه على مواصلة مشواره الناجح في التشامبيونزليج، بعدما نجح في تخطي فريق ليفربول في الدور ربع النهائي بجدارة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، بعدما حقق الفوز ذهابا على ملعبه بثلاثة أهداف سجلها فينسوس جونيور “هدفين”، وأسينسيو مقابل هدف لمحمد صلاح، قبل أن تنتهي مباراة الإياب بينهما بالتعادل السلبي ليتأهل الريال بجدارة لنصف النهائي.

فريق تشيلسي لن يكون خصما سهلا للميرنجي في المباراة، حيث يأمل البلوز في مواصلة مشواره هو الآخر في البطولة التي نجح فيها في بلوغ نصف النهائي على حساب فريق بورتو البرتغالي، بتفوقه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث فاز البلوز ذهابا خارج ملعبه بهدفين دون رد عن طريق مونت وتشيلويل، قبل أن يتلقى الخسارة إيابا بملعبه بهدف دون رد.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم

7:00 توقيت جرينتش، وموريتانيا.

8:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

9:00 توقيت مصر، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة، القدس، بغداد، دمشق، عمان، بيروت، المنامة، الدوحة، أنقرة، والكويت.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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