موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد القادمة السبت والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، يستضيف استاد الكامب نو القمة المرتقبة بين الكبيرين برشلونة بقيادة ميسي وأتلتيكو مدريد، في إطار مباريات الأسبوع 35 من عمر بطولة الدوري الإسباني، لقاء يحمل طابع القوة والندية والإثارة، ولا مجال فيه لضياع نقاط من قبل الفريقين، لأن ضياع أي نقاط قد يعني ضياع اللقب، لذلك من المتوقع أن تكون مباراة سريعة وقوية من قبل الفريقين، ويدخل برشلونة اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 74 نقطة جمعها من 34 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 5 وخسر 6 مباريات، وكانت نتيجة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، لذلك يسعى ميسي ورفاقه للفوز بالمباراة، والحصول على النقاط الثلاث واعتلاء قمة الدوري الإسباني.

وفي المقابل يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء ساعياً نحو الفوز بالمباراة، وانتزاع النقاط الثلاث حتى يتمكن من الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني، حيث يحتل حالياً المركز الأول برصيد 76 نقطة من 34 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 7 وخسر 4 مباريات، ويسعى بقوة هذا الموسم لاعتلاء منصة التتويج بالحصول على لقب الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

يستضيف استاد الكامب نو اللقاء الهام والمنتظر، وذلك يوم السبت القادم الموافق 8 مايو 2021، حسب التوقيتات التالية:

14:15:- الثانية وربع بتوقيت جرينتش.

15:15:- الثالثة وربع عصراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

16:15:- الرابعة وربع عصراً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

17:15:- الخامسة وربع بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والأردن واليمن والكويت والبحرين وفلسطين وقطر.

18:15:- السادسة وربع مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب الدوري الإسباني

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 34 23 7 4 4 22:61 39 76 2 ريال مدريد 34 22 8 4 4 24:58 34 74 3 برشلونة 34 23 5 6 4 33:80 47 74 4 إشبيلية 34 22 4 8 4 27:49 22 70 5 ريال سوسييداد 34 14 11 9 4 35:51 16 53 6 فياريال 34 13 13 8 4 38:51 13 52 7 ريال بيتيس 34 14 9 11 4 46:43 -3 51 8 غرناطة 34 13 6 15 4 55:43 -12 45 9 أتلتيك بيلباو 34 11 12 11 4 36:44 8 45 10 سيلتا فيغو 34 11 11 12 4 51:46 -5 44 11 أوساسونا 34 10 10 14 4 41:31 -10 40 12 قادش 34 10 10 14 4 49:29 -20 40 13 ليفانتي 34 9 11 14 4 48:38 -10 38 14 فالنسيا 34 8 12 14 4 51:43 -8 36 15 خيتافي 34 8 10 16 4 40:26 -14 34 16 ديبورتيفو ألافيس 34 7 10 17 4 52:28 -24 31 17 بلد الوليد 34 5 16 13 4 46:32 -14 31 18 هويسكا 34 6 12 16 4 50:32 -18 30 19 إلتشي 34 6 12 16 4 50:29 -21 30 20 إيبار 34 5 11 18 4 46:26 -20 26

القنوات الناقلة

تمتلك قنوات بي إن سبورتس الحقوق الكاملة الحصرية، لنقل مباريات الدوري الإسباني، في الدول العربية وشمال أفريقيا، وسوف تنقل المباراة لهذه الدول عبر قناة beIN Sports 1 HD، ولم يتم تحديد معلق المباراة بعد من قبل إدارة القناة.

بطاقة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد