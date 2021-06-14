الدوري السعودي 2022 | تعرف على موعد البداية والانتهاء لدوري المحترفين السعودي

متى يبدأ الدوري السعودي 2022؟ يبحث جميع عشاق المباريات الرياضية عن هذا السؤال كثيراً، حيث ينتظر الجميع المباريات الخاصة بدوري المحترفين السعودي، والتي يعد من أهم البطولات في الوقت الحالي، لذلك يرغب الجميع في معرفة موعد هذا الدوري، ونظراً للبحث المكثف عن موعد الدوري السعودي 2022، سوف نقدم لكم اليوم الموعد التي من المقرر أن يبدأ فيه الدوري السعودي العام القادم، وأهم المعلومات عن الدوري السعودي.

معلومات عن الدوري السعودي

الدوري السعودي أو ما يسمى بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يعد من أهم البطولات الرئيسة في مجال كرة القدم بالمملكة العربية السعودية، كما يعد ثاني أغلى بطولة في قارة آسيا، ومن الجدير بالذكر أنه تصل القيمة السوقية للدوري السعودي إلى 473.70 مليون يورو تقريبا، وتم انطلاق هذا الدوري في لعب أول بطولة في موسم 1976/1977، وكان باسم الدوري الممتاز، وحصل فيها الفائز على درع الدوري، ثم قام بلعب مسابقة أولية باسم الدوري التصنيفي، ثم تم تغيير اسمه إلى كأس دوري خادم الحرمين الشريفين للأندية الدرجة الممتازة، وكان ذلك في عام 1991.

متى يبدأ الدوري السعودي 2022

قام الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإعلان عن موعد الدوري عبر الصفحة الرسمية الخاصة به علي تويتر في شهر مارس الماضي، وذلك للإجابة على السؤال الشائع وهو متى يبدأ الدوري السعودي 2022، حيث أعلن أنه سوف يبدأ الدوري القادم في يوم 12 من شهر أغسطس لعام 2021، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد انتهائه، ومن المحتمل أن ينتهي في موعدة الطبيعي من كل عام في شهر مايو العام القادم 2022، ومن الجدير بالذكر أن الدوري السعودي يتمتع بشعبية كبيرة جداً، لما يتميز به من منافسات قرية وعالمية، وقد فاز نادي الهلال بالحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لعام 2020/2021، وكان ذلك عقب منافسة بين نادي الأهلي والشباب.