نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2021 المفتوحة Copa América بجميع الترددات محدثة على الأقمار الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2021 المفتوحة Copa América يبحث عنها الكثير من الشباب خاصة أن مباريات بطولة كوبا أمريكا 2021 مستمرة هذه الأيام بمنافسات شرسة بين المجموعات المشاركة، وكانت قد تأجلت العام الماضي بسبب فيروس كورونا المنتشر في البلاد وبالتالي يحرص الكثيرون على متابعة مباريات بطولة كوبا أمريكا 2021 فهى من أهم الأحداث الرياضية في ظل الظروف التى تشهدها البلاد، فتكون المباريات هى الترفيه الأكثر جذبًا للشباب، وأهم مايبحثون عنه القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2021 المفتوحة Copa América بجميع الترددات محدثة، وهو مانوضحه في السطور التالية.

القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2021

ولعل أبرز القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2021 المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة بجانب مجموعة بي أن سبورتس العالمية، عددًا من القنوات الآتية:

beIN Sport 1 HD France

Astra 19°E – 12168 V 29700

beIN Sport 2 HD France

Astra 19°E – 11856V 29700

beIN Sport 3 HD France

Astra 19°E – 11856 V 29700

DAZN 1 HD Spain

Astra 19°E – 10729 V 22000

DAZN 2 HD Spain

Astra 19°E – 10729 V 22000

DAZN 3 HD Spain

Astra 19°E – 11436 V 22000

DAZN 4 HD Spain

Astra 19°E – 11436 V 22000

DAZN 1 Bar HD Germany

Astra 19°E – 11171 H 22000

DAZN 2 Bar HD Germany

Astra 19°E – 11798 H 22000

Polsat Sport Premium 1 HD Poland

Hotbird 13°E – 11117 V 27500

Polsat Sport Premium 2 HD Poland

Hotbird 13°E – 11117 V 27500

Polsat Sport HD Poland

Hotbird 13°E – 12265 V 27500

Polsat Sport News HD Poland

Hotbird 13°E – 12284 H 27500

Polsat Sport Extra HD Poland

Hotbird 13°E – 12265 V 27500

Sport 1 HD Hungary

Thor 1°W – 12034 V 30000

Thor 1°W – 11785 H 28000

Thor 1°W – 10804 V 30000

Sport 2 Hungary

Thor 1°W – 10804 V 30000

Thor 1°W – 11766 V 28000

Thor 1°W – 11785 H 28000

Sport TV HD Portugal

Hispasat 30°W – 12207 H 27500

Hispasat 30°W – 12246 H 27500

Hispasat 30°W – 12360 H 27500

Hispasat 30°W – 12476 H 27500

Arena Sport 1/2/3.. 10 HD Croatia

Eutelsat 16°E – 11637 H 30000

Eutelsat 16°E – 11512 H 30000

Eutelsat 16°E – 11595 H 30000

SuperSport 2 HD Albania

Eutelsat 16°E – 10845 H 30000

SuperSport 3HD Albania

Eutelsat 16°E – 10845 H 30000

SuperSport 4 HD Albania

Eutelsat 16°E – 10845 H 30000

SuperSport 5 HD Albania

Eutelsat 16°E – 10804 H 30000

القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2021 المفتوحة Copa América

ويوجد عددًا من القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2021 المفتوحة Copa América على عدة أقمار صناعية مختلفة، لعل أبرزهم الآتي:

IRIB Varzesh Iran

Badr 26°E -11881 H 27500_Biss

Intelsat 62°E -11555 V 30000_Biss

IRIB TV3 HD Iran

Badr 26°E -11881 H 27500_Biss

Intelsat 62°E -11555 V 30000_Biss

TV Varzish HD Tajikistan

NSS 57°E – 11565 H 10740_Biss

Yahsat 52°E – 11785 H 27500_Biss

Football_HD Tajikistan

NSS 57°E – 11565 H 10740_Biss

Yahsat 52°E – 11785 H 27500_Biss

Arena Sport 1 Serbia

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000

Arena Sport 2 Serbia

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000

Arena Sport 3 Serbia

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000

Arena Sport 4 Serbia

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000

TRT Spor HD Turkey

Turksat 42°E -11054 V 30000

Turksat 42°E -11096 H 30000

Eutelsat 7°E – 10804 V 30000

TRT 1HD Turkey

Turksat 42°E -11054 V 30000

Turksat 42°E -11096 H 30000

مباريات كوبا أمريكا 2021

من المقرر أن مباريات كوبا أمريكا 2021 تستمر حتى 10 يوليو المقبل، وتقام في البرازيل بعد تغيير مكانمها من كولومبيا والأرجنتين بسبب تفشى فيروس كورونا في الأخيرة، والاحتجاجات التى تشهدها العنيفة، وتضم بطولة كوبا أمريكا 2021 حوالي 10 منتخبات مقسمة على مجموعتين على النحو الآتي: