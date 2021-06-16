نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2021 المفتوحة Copa América بجميع الترددات محدثة على الأقمار الصناعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2021 المفتوحة Copa América يبحث عنها الكثير من الشباب خاصة أن مباريات بطولة كوبا أمريكا 2021 مستمرة هذه الأيام بمنافسات شرسة بين المجموعات المشاركة، وكانت قد تأجلت العام الماضي بسبب فيروس كورونا المنتشر في البلاد وبالتالي يحرص الكثيرون على متابعة مباريات بطولة كوبا أمريكا 2021 فهى من أهم الأحداث الرياضية في ظل الظروف التى تشهدها البلاد، فتكون المباريات هى الترفيه الأكثر جذبًا للشباب، وأهم مايبحثون عنه القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2021 المفتوحة Copa América بجميع الترددات محدثة، وهو مانوضحه في السطور التالية.
القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2021
ولعل أبرز القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2021 المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة بجانب مجموعة بي أن سبورتس العالمية، عددًا من القنوات الآتية:
- beIN Sport 1 HD France
Astra 19°E – 12168 V 29700
- beIN Sport 2 HD France
Astra 19°E – 11856V 29700
- beIN Sport 3 HD France
Astra 19°E – 11856 V 29700
- DAZN 1 HD Spain
Astra 19°E – 10729 V 22000
- DAZN 2 HD Spain
Astra 19°E – 10729 V 22000
- DAZN 3 HD Spain
Astra 19°E – 11436 V 22000
- DAZN 4 HD Spain
Astra 19°E – 11436 V 22000
- DAZN 1 Bar HD Germany
Astra 19°E – 11171 H 22000
- DAZN 2 Bar HD Germany
Astra 19°E – 11798 H 22000
- Polsat Sport Premium 1 HD Poland
Hotbird 13°E – 11117 V 27500
- Polsat Sport Premium 2 HD Poland
Hotbird 13°E – 11117 V 27500
- Polsat Sport HD Poland
Hotbird 13°E – 12265 V 27500
- Polsat Sport News HD Poland
Hotbird 13°E – 12284 H 27500
- Polsat Sport Extra HD Poland
Hotbird 13°E – 12265 V 27500
- Sport 1 HD Hungary
Thor 1°W – 12034 V 30000
Thor 1°W – 11785 H 28000
Thor 1°W – 10804 V 30000
- Sport 2 Hungary
Thor 1°W – 10804 V 30000
Thor 1°W – 11766 V 28000
Thor 1°W – 11785 H 28000
- Sport TV HD Portugal
Hispasat 30°W – 12207 H 27500
Hispasat 30°W – 12246 H 27500
Hispasat 30°W – 12360 H 27500
Hispasat 30°W – 12476 H 27500
- Arena Sport 1/2/3.. 10 HD Croatia
Eutelsat 16°E – 11637 H 30000
Eutelsat 16°E – 11512 H 30000
Eutelsat 16°E – 11595 H 30000
- SuperSport 2 HD Albania
Eutelsat 16°E – 10845 H 30000
- SuperSport 3HD Albania
Eutelsat 16°E – 10845 H 30000
- SuperSport 4 HD Albania
Eutelsat 16°E – 10845 H 30000
- SuperSport 5 HD Albania
Eutelsat 16°E – 10804 H 30000
القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2021 المفتوحة Copa América
ويوجد عددًا من القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2021 المفتوحة Copa América على عدة أقمار صناعية مختلفة، لعل أبرزهم الآتي:
- IRIB Varzesh Iran
Badr 26°E -11881 H 27500_Biss
Intelsat 62°E -11555 V 30000_Biss
- IRIB TV3 HD Iran
Badr 26°E -11881 H 27500_Biss
Intelsat 62°E -11555 V 30000_Biss
- TV Varzish HD Tajikistan
NSS 57°E – 11565 H 10740_Biss
Yahsat 52°E – 11785 H 27500_Biss
- Football_HD Tajikistan
NSS 57°E – 11565 H 10740_Biss
Yahsat 52°E – 11785 H 27500_Biss
- Arena Sport 1 Serbia
BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000
- Arena Sport 2 Serbia
BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000
- Arena Sport 3 Serbia
BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000
- Arena Sport 4 Serbia
BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000
- TRT Spor HD Turkey
Turksat 42°E -11054 V 30000
Turksat 42°E -11096 H 30000
Eutelsat 7°E – 10804 V 30000
- TRT 1HD Turkey
Turksat 42°E -11054 V 30000
Turksat 42°E -11096 H 30000
مباريات كوبا أمريكا 2021
من المقرر أن مباريات كوبا أمريكا 2021 تستمر حتى 10 يوليو المقبل، وتقام في البرازيل بعد تغيير مكانمها من كولومبيا والأرجنتين بسبب تفشى فيروس كورونا في الأخيرة، والاحتجاجات التى تشهدها العنيفة، وتضم بطولة كوبا أمريكا 2021 حوالي 10 منتخبات مقسمة على مجموعتين على النحو الآتي:
- المجموعة الأولى منتخبات الجنوب: الأرجنتين وتشيلي وأوروجواي وبوليفيا وباراجواي.
- المجموعة الثانية منتخبات الدول الشمالية: البرازيل صاحبة الضيافة بجانب كولومبيا والإكوادور وبيرو وفنزويلا.
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