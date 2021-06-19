تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم مجانا.. عبر مختلف الأقمار

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عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي مجانا نايل سات والأقمار الأخرى ، هو ما نتطرق إليه عبر هذا التقرير المفصل الذي سنرصد ونقدم من خلالة خدمة متميزيه متابعينا جماهير وعشاق كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي، وخاصة مصر وتونس، فهناك الكثير يود الوصول إلى تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم مجانا ، ممن لا يمتلكون اشتراك في قنوات بي إن سبورت الرياضية التي تذيع مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم بشكل حصري في الدول العربية والشرق الأوسط.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم مجانا ، من خلال ما نسعى لتقديمه عبر موقعنا تم الكشف عن أربعة قنوات مجانية ناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، ضمنها قناة مجانية تبث عبر النايل سات والتي من المتوقع أت تنقل ماتش الأهلي والترجي اليوم مجانا بدون تشفير.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والترجي اليوم السبت، الموافق 19-6-2021 على ملعب حمادي العقربي، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة السعودية، بينما ستنطلق مباراة الأهلي والترجي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

ويسعى الشياطين الحمر خلال لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 إلى تحقيق الفوز على أمل الحفاظ على اللقب الذي توج به في نهائي النسخة الماضية على حساب غريمه التقليدي، نادي الزمالك، بهدفين مقابل هدف واحد، علماً أن الفائز من لقاء الذهاب والعودة سيواجه الفائز من مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

وفي نفس السياق، كان الكاف أعلن إتاحة إمكانية نقل المباراة عبر القناة الأرضية للدولة المستضيفة للقاء، حيث من المتوقع أن تكون قناة التونسية الرياضية ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم مجانا على نايل سات، كما من المتوقع أن يتكشف المزيد فيما يخص القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، سنوافيكم بكل ما هو جديد من خلال تحديث مستمر لهذه الصفحة.