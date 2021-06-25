أوروجواي تتأهل لدور الثمانية في كوبا أمريكا
تغلب منتخب أوروجواي لكرة القدم على نظيره البوليفي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة "كوبا أمريكا"، المقامة حاليا بالبرازيل.
سجل هدفي الفوز لمنتخب أوروجواي كل من كارلوس لامبي حارس بوليفيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40، وإدينسون كافاني في الدقيقة 79.
وبهذا الفوز تأهل منتخب أوروجواي الى دور الثمانية بالبطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة واحدة خلف تشيلي وبفارق نقطة واحدة أمام باراجواي، فيما تظل بوليفيا بهذه الهزيمة الثالثة على التوالي بلا رصيد من النقاط في قاع المجموعة.
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