السيلية القطري بقيادة المدرب سامي الطرابلسي في تربص اعدادي بمدينة طبرقة

يجري فريق السيلية القطري الذي يشرف على تدريبه التونسي سامي الطرابلسي بداية من الغد السبت تربصا مغلقا بمدينة طبرقة يتواصل الى غاية يوم 19 اوت القادم استعدادا للموسم الكروي الجديد 2021-2022.

واشار النادي القطري عبر صفحته الرسمية الى ان الفريق سيجري خلال هذا التربص الاعدادي اربع او خمس مقابلات ودية مع فرق تونسية وجزائرية.

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