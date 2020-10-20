نجل "البوطي" يشيد بمعجزات "الأسد" في الساحل السوري.. ونشطاء يعلقون

أثارت خطبة توفيق البوطي، يوم الجمعة الماضية، في المسجد الأموي الكبير بدمشق، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إن معجزات إلهية بعد دعوة بشار الأسد حدثت في الساحل على إثر اندلاع الحرائق هناك.
قال "البوطي" في خطبته: إن "الله تعالى أيدهم عندما استغاثوا.. إن الله أنزل المطر"، زاعمًا أن ذلك حدث بعد دعوة بشار الأسد للموالين بإقامة صلاة الاستسقاء لإخماد الحرائق.
وأكد "البوطي" أنه لم يمر سوى يوم واحد حتى هلت الأمطار وأخمدت النيران، مدعيًا أن ما حصل مع أهالي الساحل السوري هو مظهرًا من مظاهر التأييد الإلهي.
هذا وأشارت عدة صفحات إعلامية إلى أنه بحسب قنوات الرصد الجوي لم تهطل الأمطار أبدًا بالساحل السوري في فترة اندلاع الحرائق، لافتين إلى أن هذه الحادثة تؤكد أن توفيق البوطي مجرد كذاب يمارس الدجل.
وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى هذه الخطبة، مشيرين أنه لا يمكن لعاقل أن يصدقها أبدًا.
يذكر أن "توفيق" نجل محمد سعيد رمضان البوطي الموالي لنظام بشار الأسد عُرف بخطبه المثيرة للجدل التي تبعث على السخرية والاستنكار.
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