قراءة يعاني أهالي المنطقة الجنوبية من الحيرة بين بقائهم بمخيمات الشمال أو العودة إلى أرضهم وأرزاقهم، بسبب غدر قوات النظام والاحتلال الروسي المتكرر بقصف إدلب، مرارًا وتكرارًا دون أي اهتمام بالاتفاقيات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حائرون بين أرضهم وخيامهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.