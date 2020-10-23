"حزب البعث" يفرض إتاوات على طلاب المدارس في مناطق الأسد

أعلنت منظمة "طلائع البعث" التابعة لحزب "البعث" عن إصدارها قرارًا يقضي بإجبار طلاب المدارس في مناطق سيطرة نظام الأسد على دفع مبلغ مالي لها.



وبحسب صحيفة "البعث" التابعة للنظام فإن المنظمة فرضت على كل طالب بالمرحلة الابتدائية في المدارس الوقعة في مناطق سيطرة الأسد، دفع 1400 ليرة سورية مقابل "مجلة الطليعي ووثائق أخرى".



وأوضح أمين "فرع الطلائع" في ريف دمشق "أسعد أحمد" كما أوردت الصحيفة، إن "الرسوم تتضمن 500 ليرة سورية ثمن دفتر الرفيق المشرف، و350 ليرة ثمن دفتر الرفيق الطليعي، و100 ليرة ثمن هوية الرفيق الطليعي، و500 ليرة ثمن مجلة الطليعي".



وذكر "أحمد" بأن هذا القرار جاء بأمر مباشر من قيادة منظمة "البعث" لافتًا إلى أنه سيتم مراعاة الظروف المادية للطلاب بحسب تقديرات مدير المدرسة.



وأشار "أحمد" إلى أن مشرفي الطلائع في المناطق هم من سيقومون بتعميم هذه الكتب وشرحها للطلاب، مؤكدًا أن هنالك 200 ألف سجل يجب أن توزع في ريف دمشق.



وعلق أحد أولياء التلاميذ كما نقل موقع "سناك سوريا" إن "هذه الرسوم تفرض دون أن يكون لها أي جدوى، كما أن مجلة الطليعي لا يعرفها أغلب التلاميذ ولا توزع عليهم، فلماذا يدفعون ثمنها؟".



وأكد عدد من مدراء المدارس بأن مشرفي الطلائع طالبوا بتحصيل الأموال بناء على عدد السجلات التي تم توزيعها دون مراعاة الأوضاع المادية للطلاب.



هذا وعبر الأهالي عن عدم رضاهم بهذا القرار الذي سيزيد من معاناتهم خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها في مناطق نظام الأسد، التي تعاني من أزمة خبز ومحروقات.



يذكر أن منظمة "طلائع البعث" تأسست سنة 1977 بعد انقلاب المقبور "حافظ الأسد" الذي أراد من خلالها زرع مبادئ وأفكار تخدم مشروعه في الحكم مدى الحياة وتوريثه لأبنائه، حيث أن هذه المنظمة تضم الأطفال في مرحلة التعليم الأساسي بشكل إلزامي.