موقف سعودي حاسم يعرقل جهود "السيسي" لإعادة تأهيل نظام الأسد

كشف موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي عن موقف السعودية الحاسم تجاه نظام الأسد عرقل جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإعادة الأخير إلى الجامعة العربية.

وذكر الموقع الفرنسي المعني بالشؤون الاستخبارتية أن رئيس المخابرات العامة المصرية "عباس كامل" المقرب من "السيسي" أصبح مسؤولًا عن ملف سوريا إلى جانب الأجندة الليبية.

وأضاف الموقع أن رئيس المخابرات، أوعز خلال الأسابيع الأخيرة الدبلوماسيين المصريين في الجامعة العربية على استخدام نفوذهم لتعزيز إعادة نظام الأسد إلى الجامعة.

وأوضح الموقع الاستخباراتي أن مبادرة رئيس المخابرات المصري فيما يتعلق بسوريا، تأتي في أعقاب مذكرة أصدرها في نهاية يوليو/تموز /الماضي، تنص على ضرورة تعزيز العلاقات بين مصر وسوريا، الحليف المحتمل في مواجهة عداء أنقرة.

ووفق الموقع يبدو أن هناك عقبة واحدة فقط تمنع إعادة دمج دمشق، وتحقيق مساعي المسؤول المصري البارز؛ وهي معارضة السعودية أكبر مساهم منفرد في جامعة الدول العربية، والتي تعارض بشدة تطبيع العلاقات مع نظام "بشار الأسد".

ويذكر أن نظام السيسي هو النظام العربي الوحيد الذي يعلن دعمه صراحة لنظام الأسد، وأن مصر وسوريا اتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 2013.

وهناك تقارير إعلامية منذ أشهر تفيد بأن مصر أرسلت قوات لمساعدة نظام الأسد على الحرب المستعرة في بلاده.

ولا تزال دول عربية مهمة ترفض عودة نظام الأسد إلى مقعد الجامعة العربية، ولعل أبرزها السعودية وقطر والكويت، التي ترى أنَّ الوقت لم يحِن بعد، وأنَّ ثمَّةَ شروطًا ينبغي على نظام الأسد الأخذ بها قبل ذلك.

وسبق أن حسم مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد المعلمي موقف بلاده حول إمكانية أن تعيد بلاده فتح سفارتها لدى نظام الأسد.

وقال المعلمي لقناة روسيا اليوم: لا توجد حالياً أي نية لدى الرياض لاتخاذ خطوة مشابهة لما فعلته الإمارات بإعادة فتح سفارتها بدمشق بالأفق القريب.

وكانت جامعة دول العربية قررت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، تجميد مقعد سوريا في الجامعة، وذلك بعد الممارسات القمعية التي ارتكبها نظام الأسد ضد المتظاهرين السلميين وعدم تجاوبه مع الدعوات المطالِبة بوقف قتل المدنيين.