التحالف الدولي يستهدف خيمة في سلقين غرب إدلب.. ويقتل عددًا من وجهاء العشائر (أسماء)

استهدفت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي، مساء اليوم الخميس، خيمة كان فيها عدد من الوجهاء والمدنيين وقادة عسكريين من كتائب الفتح المستقلة، في قرية الجكارة بريف مدينة سلقين غرب إدلب.
وقالت مصادر خاصة لـ"شبكة الدرر الشامية": إن عملية الاستهداف من جانب طائرة التحالف الدولي المسيرة أسفرت عن ارتقاء وجرح عدد من الأشخاص الذين كانوا داخل الخيمة.
وأضافت: عرف من القتلى: "سامر السعاد" و"محمد عليوي الشاش أبوحسن" وهما من الوجهاء وثلاثة مدنيين وهم "أحمد الجاسم" و"إبراهيم السعاد" و"عامر السعاد" بالإضافة إلى شخصيات قيادية في كتائب الفتح المستقلة عرف منهم" أبوطلحة الحديدي" و"حمود سحارة".
وأشارت المصادر إلى أن طيران التحالف الدولي كثف من تحليقه، مساء اليوم الأربعاء ،فوق المنطقة الحدودية الممتدة بين سرمدا وسلقين.
يذكر أن التحالف الدولي استهدف في وقت سابق سيارة لقيادي بتنظيم "حراس الدين" يدعى "أبو سياف التونسي" بصاروخ من نوع "نينجا" في مدينة إدلب، مما أسفر عن مقتله على الفور.
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