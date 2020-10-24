صحيفة : أمريكا تضع شرطًا أمام "الأسد" لإعادة تأهيله دوليًّا

نشرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية مقالًا لمحلل شؤون الشرق الأوسط في جامعة "نورث إيسترن" "يوني ميماني" رأى فيه أنّ نظام الأسد بات منبوذًا دوليًا، وفوق ذلك يرزح تحت وطأة العقوبات الأمريكية والأوروبية، ما يجبره على إعادة حساباته بما يتعلق بالواقع الجيوسياسي لمنطقة الشرق الأوسط.

ويؤكد الكاتب في مقاله، الذي حمل عنوان "الأسد ليس جاهزًا لإعادة تأهيله دوليًا"، أن تعنت الأسد بموقفه من المفاوضات مع إسرائيل بمبدأ إعادة الأراضي مقابل التطبيع يعوق إعادة تأهيل النظام دوليًا.

وتوقع الكاتب أن يكون ملف تطبيع العلاقات بين نظام الأسد وإسرائيل هو ورقة مساومة لرفع العقوبات الدولية من دون شروط مسبقة، داعيًا إلى عدم حدوث هذا الأمر.

وشدد المقال على ضرورة ألا يحدث تطبيع علاقات مع الأسد ونظامه طالما بقي أكثر الطغاة تعطشًا للدماء على كرسي السلطة، في إشارة إلى بشار الأسد.

وأوضحت الصحيفة أن نظام الأسد أظهر مدى تشبثه بالسلطة من خلال تشريد 6.2 مليون نازح داخليًا، وأربعة ملايين لاجئ فروا باتجاه تركيا، بالإضافة لقتل 400 ألف سوري حتى العام 2019، حسب تصريحات للمبعوث الأممي إلى سوريا.

وبين الكاتب أن قدرة نظام الأسد على المضي قدمًا في النزاعات الإقليمية مع الجانب التركي تتطلب منه عملًا ضخمًا.

وبحسب المقال لو أراد النظام الامتثال للقانون الدولي لكان لزامًا عليه التخلص من جميع أسلحته الكيميائية أثناء توقيعه على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، لكنه فشل في تحقيق ذلك، وهو ما جعله يفشل بأن يكون طرفًا فاعلًا بحسن نية في المجتمع الدولي، وفوق كل هذا استخدم السلاح الذكور ضد شعبه.

وأضاف أن النظام الذي يقوم باستخدام هذا النوع من السلاح ضد شعبه كوسيلة للمحافظة على كرسي السلطة يستدعي من المجتمع الدولي نبذه وليس إصدار عفو عنه بعد كل جرائمه.

وكان رأس النظام بشار الأسد، قد أدلى خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أن استئناف المحادثات مع الجانب الإسرائيلي ممكن حينما تكون إسرائيل مستعدة لإعادة الأراض السورية المحتلة.

الجدير ذكره أن نظام الأسد حاول خلال الفترة الماضية استغلال قضية المعتقلين الأمريكيين لديه من أجل وضع عدة شروط لإطلاقهم، أبرزها رفع العقوبات عنه والإفراج عن الأموال المجمدة، لكن ذلك قوبل برفض من الولايات المتحدة على لسان "بومبيو" الذي أكد أن بلاده لن تغير سياساتها تجاه النظام.