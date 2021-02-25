دوت الخليج :- واصلت الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على مواقع متفرقة من البادية السورية، وشنت خلال 24 ساعة الأخيرة ما لا يقل عن 130 غارة.

واستهدفت الغارات الروسية مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابي في حلب وحماة والرقة وباديتي ديرالزور وحمص، حيث تناوب سرب من المقاتلات الروسية على عمليات القصف المكثفة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وارتفعت حصيلة قتلى عناصر التنظيم في القصف العنيف إلى 21، قتلوا جميعاً في الضربات الجوية، يأتي ذلك في إطار الاستنزاف الكبير للروس من قبل تنظيم داعش الإرهابي، حيث يضطر الروس إلى شن عشرات الغارات وأحياناً مئات لتقتل بعضاً من عناصر التنظيم المنتشرين على مساحات شاسعة من البادية السورية، بحسب المرصد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا: مقتل 21 من داعش بقصف روسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.