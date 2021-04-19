الأسد يعزل حاكم البنك المركزي السوري

دوت الخليج :- عزل الرئيس السوري، بشار الأسد، الثلاثاء، حاكم المصرف المركزي في سوريا، حازم قرفول، في خضم أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" خبرا مقتضبا جاء فيه "أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 124 لعام 2021 القاضي بإنهاء تعيين حازم قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي".
وكان قرفول قد تولى منصب حاكم المصرف المركزي في سوريا عام 2018، وهو حائز على درجة الدكتوراه في العلوم المالية والمصرفية من فرنسا.
ولم تشر الوكالة الرسمية إلى أسباب القرار أو الشخص الذي سيتولى إدارة المصرف المركزي بعد قرفول.
وربما تعود أسباب إقالة قرفول إلى الانهيار الذي وصلت إليه العملة السورية، التي فقدت أكثر من 100 في المئة من قيمتها منذ توليه المنصبه.
وتعافت الليرة السورية قليلا من أدنى مستويات وصلت إليها على الإطلاق في أواخر مارس الماضي، بعد أن شددت السلطات الضوابط على عمليات السحب من المصارف والتحويلات الداخلية، في محاولة لوقف انهيار العملة.
وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات ضد حكم الأسد في مارس 2011، لكنها انحدرت في الأشهر الأخيرة إلى 4000 مقابل الدولار الواحد.
سكاي نيوز
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