مصر: نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020

يبحث الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2020 والمرشحين للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية وأولياء أمورهم يندفعون للبحث عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية لمعرفة كيفية الحصول عليها بمجرد خاصة بعد إلغاء التحويل الورقي بين الكليات.

أولياء أمور الطلاب المرشحين للكليات والمعاهد المتوفرة في المرحلة الثالثة بانتظار نتيجة طلبات تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 والتي تم تقديمها عبر رابط بوابة الحكومة المصرية (من هنا) والتي انتهت في الساعة 7 مساءً يوم السبت 2 أكتوبر بعد تمديد فترة التقديم، لإعطاء الطالبين فرصة لم يتقدموا بها بعد.

خطوات الاستعلام عن نتائج الاغتراب 2020

تسجيل الدخول عبر رابط بوابة الحكومة المصرية من “هنا“

اختر خدمة التنسيق الإلكتروني.

اضغط على “تقليل الاغتراب.

اكتب الاسم وكلمة المرور.

الضغط على إظهار نتيجة الاغتراب والتحويل بين الكليات.

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فترة تقديم طلبات الاغتراب، من خلال بوابة الحكومة المصرية، للطلاب الذين لم يقدموا أوراقهم بعد، لمدة 24 ساعة، حيث انتهى الموعد النهائي للتقديم الساعة 7 مساء يوم 2 أكتوبر لمصلحة مستقبل طلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2020.

وتنتهي اليوم السبت المرحلة الثانية من التقديم على جامعات خاصة جديدة للانضمام إلى البرامج الجامعية الجديدة المتميزة ضمن المرحلة الثانية من التقدم للطلاب الذين لم يتقدموا في المرحلة الأولى أو لم يتمكنوا من دخول أي من امتحانات القبول السابقة لأسباب فنية.

وكشفت وزارة التعليم العالي أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعات المصرية الخاصة على توفير أكبر فرصة ممكنة للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات العربية والأجنبية، والثانوية الأزهرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن الجامعات الخاصة الجديدة حصلت على العديد من المنح الدراسية في عدة تخصصات، للسماح للطلاب المقبولين في امتحانات القبول، بالتقدم للجامعات للحصول على منح، وفق الشروط والمعايير التي تم تحديدها.

المصدر : https://medadpress.com/?p=1824