نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ​رانيا يوسف تكشف "بدون خجل" سبب جمال هذه المنطقة من جسمها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تحدثت ​رانيا يوسف​ عن سرّ جمال شعرها في مقابلة تلفزيونية لها وأن أقصى أمنية مجنونة لديها هي أن تتخلص من شعرها تماماً وتصبح حليقة الرأس وذلك دليل على أن المرأة من الصعب كسرها أو إيقافها عندما ترغب في تحقيق شيء معيّن.

وفي ما يتعلّق بالعناية بشعرها اعترفت الفنانة المثيرة للجدل، بأنها تستخدم خليطاً من الزيوت يتكون من زيت الأرغان وزيت اللوز وزيت جوز الهند مع زيت الزيتون وأحياناً تتبع الوصفة القديمة التي تتبعها النساء قديماً وتضع ملعقة من الكاز لأنه يجعل الشعر أقوى بكثير.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

انفجار بطارية هاتف يحرق سيارة أمير سعودي.. شاهد

ميس حمدان تظهر في فيديو فاضح.. والجمهور يركز على ضحكتها

وفاء الكيلاني تحرج زوجها تيم حسن والسبب صورة مع نيللي كريم

فلكي سعودي يحذر سكان المملكة و5 دول من منخفض قادم.. وهذه النصائح!

فيديو نادر يكشف سبب كره أم كلثوم لـ فريد الأطرش

لأول مرة.. شمس الكويتية تزيح ملابسها لاظهار وشم كبير

الرياح تحرج نسرين طافش وتطير فستانها القصير وتكشف المستور.. شاهد

شركات سعودية كبرى توجه ضربة قاصمة ومزلزلة لتركيا

تنبيه عاجل من الأحوال المدنية السعودية حول التقدم للوظائف المعلنة

أقوى مشهد إغراء.. نجمة ستار أكاديمي تبرز منحنياتها في أحدث إطلالة (شاهد)

شاهد.. الأمير السعودي النائم في غيبوبة منذ 15 عاماً يفاجئ عمته بعد أن ألقت عليه التحية

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

شبيهة كیم كاردشیان تستعد لزيارة السعودية بعد طردها من الكويت (فيديو)

"الرجل الذي باع ظهره" يدشن مهرجان "سينيميد" ويروي قصة تحول لاجئ سوري إلى لوحة (فيديو)

بهدوم العزا.. ليلى علوي ترقص بعد خروجها من منزل محمود ياسين وتثير الغضب

وأكدت رانيا يوسف بأنها لا تشعر بالخجل من هذا الاعتراف بخاصة وأن الكاز أيضاً يمنح الشعر لمعاناً ويجعله صحي أكثر لذلك فهي تعتمد عليه دائماً.

وتابعت: "أصبحت جريئة لأن الدنيا علمتني كده، وحتى آخذ حقي، وعندما كنت طيبة لم تكن الحياه تسير ولكنها كانت تتوقف أكثر بسبب تنازلي عن الكثير من الأشياء".

ومن بين الأسرار التي روتها يوسف عن نفسها، هو صيامها يومي الإثنين والخميس طوال عمرها، لافتة إلى أنها ستظل حريصة على ذلك، ليس كجانب ديني فقط، ولكن للحفاظ على رشاقتها، كون صيام يومين أسبوعيًا، يجعل الجسم في حالة ارتباك مما يتسبب في فقدان الوزن.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام