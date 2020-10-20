ميس حمدان تظهر في فيديو فاضح.. والجمهور يركز على ضحكتها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٧ صباحاً (دوت الخليج )

ظهرت الفنانة ميس حمدان، في مقطع فيديو فاضح، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وذلك بعد تعديلها له من خلال إحدى التقنيات الحديثة التي تتيح لمستخدميها تركيب صورتهم على فيديو من أحد الأفلام المتاحة داخل التطبيق.

استخدمت ميس حمدان التطبيق لوضع صورة وجهها على جسم لاعبات "الرجبي" اللاتي يتبعن أسلوب خاص لملابسهن التي تكن مكشوفة وعارية بشكل كبير.

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انهالت التعليقات المضادة على ميس حمدان لما فعلته من خلال تباهيها بذلك الفيديو الذي علقت عليه قائلة: "ايه الضحك ده يا جدعان".

علقت إحدى المتابعات، على الفيديو الذي نشرته الفنانة ميس حمدان، قائلة: "اول مرة اشوف واحدة تركب لنفسها صور فاضحة لا ومبسوطة الجهر بالمعصية ربنا يهديكي ويهدينا"، متابعون آخرون ركزوا على ضحكة الفنانة في الفيديو الفاضح وانتقدوها بسبب "ظهورها مبسوطة".

وفى سياق آخر طرحت الفنانة ميس حمدان، أحدث أغنياتها تحت عنوان "صح صح"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وتعد ثانى تجارب ميس فى الغناء بالخليجى بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.

وتقول كلمات الأغنية الجديدة: "اصحى صحصح ياغبى..انا مدرى ويش تبي..ضاع عمرى فالسوالف والمشاكل والحكي..اصحى صحصح ياغبى..مايفيد معك الجدال..اصحى صحصح ياغبى..اوزن كلامك بالعدال..واصحى صحصح ياغبى".

وكانت ميس حمدان قد قالت للزميل اليوم السابع" إن أغنية "صح صح" جاءت عن طريق الصدفة مع الملحن محمد البدر، حينما عرض عليها كلمات ذات طابع جرىء، خاصة أننا نعيش حاليا فى عصر لابد أن تقدم فيه عمل جديد ومختلف فى الكلمات ومن أرض الواقع، وليس بمعنى أن نقول كلام خارج.

وأوضحت أن "صح صح" تتحدث عن "امرأة بتعسف رجل بتحبه وبتتخانق معه بطريقة لايت جديد جريئة واقعية"، مؤكدة أن الأغنية إهداء لكل المتابعين فى الخليج.





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