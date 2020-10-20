نشكركم على قرائتكم خبر السعودية : ماهو شرط إلغاء تأشيرة خروج نهائي؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أكدت المديرية العامة للجوازات أن إلغاء تاشيرة خروج نهائي يتم عن طريق منصة أبشر بشرط وحيد .

وقد تلقت الجوازات تساؤل من أحد المتابعين تضمن: “ما هي طريقة إلغاء تاشيرة خروج نهائي؟” جديد أخبار دوت الخليج: ‏‎‎وردت الجوازات قائلة: ” يتم الإلغاء عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية : ماهو شرط إلغاء تأشيرة خروج نهائي؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.