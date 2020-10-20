لمن تجاوز الأربعين.. هذا الفحص يقي عينك من مرض خطير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٥ مساءً (دوت الخليج)

حذرت الجمعية الألمانية لأطباء العيون من أن عدم علاج الجلوكوما أو ما يعرف بالمياه الزرقاء قد يصيب العين بالعمى.

ونصحت الجمعية الألمانية بإجراء فحوصات وقائية منتظمة لاكتشاف المرض مبكرا؛ حيث يصعب اكتشاف المرض بشكل مبكر، نظرا لعدم تضرر الرؤية المركزية.

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ويعتمد الكشف الوقائي على فحص رؤوس العصب البصري في العينين وقياس ضغط العين، وأوصت الجمعية الألمانية بإجراء هذا الفحص المنتظم بدءا من عمر 40 عام، ثم يُكرر كل خمس سنوات بعد ذلك، وبدءا من عمر 60 عام يتم إجراء الفحص كل سنتين إلى ثلاث سنوات.

وفي حالة وجود عوامل خطر مثل إصابة أحد الأقارب بالجلوكوما وزيادة ضغط العين، فإنه يجب إجراء الفحص بشكل أكثر دقة، ومن عوامل الخطورة الأخرى قصر النظر، الذي لا يقل عن أربعة ديوبتر، بالإضافة إلى وجود ترسبات على العدسة وفي زاوية العين، حيث تلتقي القرنية والقزحية، وإذا اجتمعت ثلاثة عوامل خطر أو أكثر، فإنه يجب إجراء فحص سنوي بدءا من سن الأربعين.



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