تفاصيل صادمة.. مراهق ينتهك براءة رضيعة عمرها أسابيع

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٢٠ مساءً (دوت الخليج)

رفعت دعوى ضد إحدى وكالات رعاية الأطفال بالولايات المتحدة، بعد أن تم تصوير صبي مراهق وهو يغتصب طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أسابيع داخل منزل.

واتهم البالغان المسؤولان عن علمهما بالاعتداءات الجنسية السابقة للطفل البالغ من العمر 14 عامًا على الأطفال الصغار.

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وأظهرت كاميرات فيديو داخل المنزل الواقع في منطقة أوكالا بولاية فلوريدا، إساءة معاملة الرضيع لأكثر من 20دقيقة. وقررت المحامية ستايسي شميرلنج، مقاضاة كيدز سنترال، الوكالة التي تدير دار الحضانة.

وقالت: "ما كان يجب أن تحدث هذه المأساة. لم يكن يجب أن تحصل الأسرة على ترخيص لرعاية هؤلاء الأطفال الضعفاء".

وكان تحقيق كشف أن الصبي اعتدى جنسيًا على طفلة رضيعة في مارس 2019، وفق صحيفة "يو اس ايه توداي".

ووجهت إلى المراهق اتهامات وحوكم، لكن الحكم الصادر ضده لم يكن علنيًا لأنه حدث.

وذكرت الدعوى المرفوعة في محكمة مقاطعة ماريون الأسبوع الماضي، أن "كلاين" رعا الصبي في عام 2011 وتحرش جنسيًا بطفلة تبلغ من العمر 5سنوات بعد ذلك بعامين وهي في التاسعة من عمرها.

بعد بضع سنوات، تحدث الأخ الأصغر للصبي "عن" مؤخرته "والأشياء التي سيفعلها (شقيقه الأكبر)، مشيرًا إلى احتمال أن (الصبي) كان يعتدي جنسيًا على الطفل الأصغر أو أنه لم يكن لائقًا جنسيًا إلى الحد الأدنى".

وزُعم أن الأم البيولوجية للمراهق عرّضته لمواد إباحية ومارست الجنس أمامه.

وقال توماس ديكل، اختصاصي علم النفس العصبي للأطفال في جينزفيل، إن الطفلة الرضيعة ربما "عانت على الأقل من بعض الألم، إن لم يكن قدرًا هائلاً، و20 دقيقة هي فترة طويلة للغاية بالنسبة للرضيع".

وأضاف: "ما كانت تمر به كان مروعًا ومرعبًا. لكل ما عرفته، كانت ستموت".

وعلى الرغم من أن الطفلة كانت صغيرة جدًا وقد لا تتذكر كل شيء عن الحادث، قال ديكل: "سيكون التأثير بالتأكيد هناك. يتطور دماغ الطفل للبقاء على قيد الحياة في البيئة التي يوضع فيها. يحتاج إلى معرفة ما يمكن توقعه من العالم، سواء كان مكانًا آمنًا أو خطيرًا".



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