السفير الصيني في السعودية يكشف سر شباب عمرو دياب الدائم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١٥ مساءً (دوت الخليج)

بدأت القصة من عند المستشار تركي آل الشيخ عندما نشر تغريدة تضم مقطعًا من أغنية للمطرب الراحل فرانك سيناترا، ليعلق له عمرو دياب قائلًا: يا ذوقك العالي.

جمعت ذكريات موسم الرياض، السفير الصيني في السعودية والفنان المصري عمرو دياب والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، وشهدت دعابة من الأخير حول الشباب الدائم للمطرب الملقب بالهضبة، ورد السفير الصيني مؤكدا أن دياب يحتفظ بشبابه بسبب "الموسيقى والترفيه".

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ودخل السفير الصيني بالرياض في القصة وغرد قائلًا: وجدت تفاعلًا جميلًا بين رجلين لطيفين .. افتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ وموسم الرياض الذي قضيت فيه وقتًا ممتعًا متأملًا جمال الفن السعودي، وفناني المفضل عمرو دياب أحب أغانيه كثيرًا، حتى أن أغنيته وحشتيني أصبحت نغمة جوالي.

ورد المستشار تركي آل الشيخ قائلًا: شكرًا معالي السفير من ذوق معاليكم وأهلًا فيك في بلدك الثاني.. بس أنا عندي شكوى معالي السفير من عمرو دياب كل سنة بيصغر في السن.

ورد عمرو دياب على تغريدة السفير الصيني والمستشار تركي آل الشيخ قائلًا: أسعدني جدًا تفاعل معالي السفير الصيني ومتابعتك لأغانيا وهو ده دور موسم الرياض للوصول للعالمية.. وشكرًا أبو ناصر وبتحط مسئولية كبيرة على عاتقي أن كل سنة أصغر عن اللي قبلها.

ورد عليه تركي آل الشيخ: حبيبي يا نجم ياعالمي

وعلقت الفنانة دينا الشربيني قائلة: اتشرفت جدًا بحضوري لموسم الرياض العالمي وطلعت مع عمرو دياب على المسرح مرة واحدة واتمنى اعيدها تاني قريب.

ورد السفير الصيني على المستشار تركي آل الشيخ قائلًا: قد يعود الفضل إلى الترفيه والموسيقى.



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