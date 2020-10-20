نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فوز العتيبي تصدم متابعيها بمقطع فيديو لا يخطر على بال (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١٤ مساءً (دوت الخليج )

صدمت الناشطة السعودية فوز العتيبي، متابعيها، بمقطع فيديو جديد لا يخطر على بال، نشرته على حسابها بموقع تويتر.

وتضمن مقطع الفيديو الذي وصفه متابعون بالصادم وغير المتوقع ، كشف فوز العتيبي عن عمرها الحقيقي ، بخلاف ما تظهره ملامحها الصغيرة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

السفير الصيني في السعودية يكشف سر شباب عمرو دياب الدائم

مفاجأة سارة لـ "فتى الزرقاء" والملكة رانيا تصف الحادثة بـ "الجريمة القبيحة"

شاهد.. محمود ياسين سجل القرآن الكريم كاملا بصوته وأوصى بإذاعته بعد وفاته

بالفيديو.. أول تعاون غنائي إماراتي - إسرائيلي يتجاوز مليون مشاهدة

بصدر عار.. هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة ساخنة

مي عمر تظهر مستلقية على الأرض بصدر مكشوف.. والجمهور يتجاوز حد الغزل (صورة)

هذا هو عدد الرجال المصابين بسرطان الثدي في السعودية

والدة حلا الترك تفجر مفاجأة مدوية حول ابنتها المراهقة.. فيديو

على الهواء مباشرة.. نور الغندور تعترف بحبها الشديد لـ مهند الحمدي وانسجامها معه

شاهد ما فعلته هوليوود مع جورج كلوني وكيف أنقذه ستيفن

إنتحار زوجة فنان عربي شهير أثناء تواجد الأخير وسط راقصات

لمن تجاوز الأربعين.. هذا الفحص يقي عينك من مرض خطير

ياسمين صبري ترفع رجليها بحركة فاضحة والجمهور: وين أبو هشيمة

في 8 صور.. منة فضالي تكشف إبطها وتستعرض جمالها ومفاتنها في أحدث إطلالة إغراء

بهدوم العزا.. ليلى علوي ترقص بعد خروجها من منزل محمود ياسين وتثير الغضب

البداية كانت مع استفزاز أحد المتابعين لفوز عبر "تويتر" حين علق على منشور لها بقوله: "‏‏‎البنت صغيرة والله اعذروها حتى بطريقة كلامها باين حبيبي فوز اشربي حليب ونامي بدري بكره اجبلك تويكس".

ليأتي رد الناشطة السعودية سريعا وصادما لعدد من متابعيها حيث قالت عبر حسابها: "‏بعد أقل من شهر بكمل عامي ال 49 سنة وبصير خمسينية وذا يقول بزره".

كما شنت فوز هجوماً شديدا في مقطع فيديو آخر على المشككين بإنتمائها لقبيلة العتيبي.

صدمة المتابعين جاءت بسبب ما هو معروف على مواقع التواصل بأن عمرها في أواخر العشرينيات، إضافة لقوام جسدها النحيل وشكلها وملامحها التي توحي بأنها ما زالت في سن المراهقة وانها لا تتجاوز حتى سن العشرين.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور العتيبي وشكك أغلبهم في روايتها وأبدوا دهشتهم مما أعلنته.

وقال لها متابع يدعى سليمان العطوي: ‏‎"أنا توقعتك 15 سنة بس عمرك الحقيقي 32 سنة. لترد عليه فوز بقسم وتقول: ‏‎ترا مضحكوك عليك والله ما انت حول عمري الحقيقي".

ووجه آخر لها نصيحة يقول فيها: "‏‎مو مهم العمر قد العقلية نصيحة مني لا تدخلي نفسك بمهاترات مع أي شخص مالم تكوني ملمة بالموضوع وبالنهاية كل شخص يمثل نفسه وهو حر بتصرفاته وبالنهاية كل اللي أقدر أقوله الله يحفظك سواء كنت على صح أم خطأ والحياة مدرسة في أمان الله يا حسينية".

وقالت متابعة مندهشة من عمرها:" ‏‎قلنا اكذبي بس مو كذا فوز"، فيما ردت عليها المغردة خلود الحربي بقولها: ‏‎كيف 49 تستهبلين علينا".

وأخرى اتهمتها بأنها تبغي الشهرة وإثارة الجدل حيث قالت لها: "‏‎49 كذابة بوجهك غصب تثيرين جدل نعرف الحركات تبين تشتهرين ومو عارفه".

يذكر أن العتيبي دأبت على إثارة الجدل حولها أكثر من مرة، بدءا من تجولها في أحد مولات العاصمة السعودية الرياض من دون عباءة ونشرها للفيديو عبر حسابها على موقع تويتر، ثم نشرها لطلباتها من زوجها أحمد الموسى حتى تقبل الزواج به والتي كان أبرزها أن يكون المهر نصف مليون ريال وأن لا يتزوج عليها.

وفي وقت سابق نشرت مقاطع جريئة مع زوجها حينما ظهرت العتيبي في مقطع فيديو نشرته على حسابها بتويتر وهي في حضنه أمام برج خليفة في دولة الإمارات ويقومان بتقبيل بعضهما على الملأ ‏بشكل حميمي وبعدها نشرت فيديو آخر وهي في حضن زوجها جعلها عرضة لهجوم واسع.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام