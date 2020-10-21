نشكركم على قرائتكم خبر ترامب يتهم هذه الدولة العربية بدعم الإرهاب ويصرح: عليهم أن يدفعوا تعويضات لـ‘‘ضحايا الإرهاب’’.. من تكون؟؟ (الاسم) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ"ضحايا الإرهاب الأمريكيين". وكتب ترامب في تغريدة: "الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدما كبيرا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. ما أن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بعد طول انتظار، العدالة تحققت للشعب الأمريكي والسودان خطا خطوة كبيرة". جديد أخبار دوت الخليج: وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر أمريكية مطلعة أن الولايات المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع السودان حول رفع اسمه من قائمة الإرهاب مقابل اتخاذه خطوات لإقامة علاقات مع إسرائيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يتهم هذه الدولة العربية بدعم الإرهاب ويصرح: عليهم أن يدفعوا تعويضات لـ‘‘ضحايا الإرهاب’’.. من تكون؟؟ (الاسم) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.