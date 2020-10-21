نشكركم على قرائتكم خبر وأخيرًا.. الأمير النائم يتحرك وفرحة عارمة تجتاح الأسرة الحاكمة في السعودية (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أظهر مقطع فيديو ردة فعل مفاجئة من ‏الأمير السعودي النائم، الوليد بن خالد بن طلال، مع عمته الأميرة نورة بنت طلال بن عبدالعزيز، بعد أن وجهت له التحية.

ووثق الفيديو المتداول على موقع “تويتر”، لحظة إلقاء الأميرة “نورة” التحية على الأمير “الوليد”، ليفاجئها الأخير بتحريك يده أكثر من مرة؛ تفاعلًا معها.

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وكان الأمير “الوليد بن خالد بن طلال” قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة.