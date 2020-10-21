هنا شيحة تطل بتيشرت بعد خطفها إبن شقيقة إلهام شاهين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت هنا شيحة، في الصورة داخل سيارتها وهي ترتدي سترة باللون الأسود وتيشرت باللون الأبيض، واعتمدت على مكياج كثيف غير ملامحها، ورفعت شعرها الأسود للخلف.

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وأبدى متابعو الفنانة المصرية، تفاعلا مع إطلالتها الحديثة ، وأطلق قلة منهم عليها عدة أوصاف، فيما علق البقية بكلمات ناقدة بسبب المكياج الكثيف وما أسموه كثرة عمليات التجميل التي شوهت ملامحها.

ومن التعليقات الناقدة ، كتب متابع :"بلاش عمليات تجميل كل يوم كدة"، وأضافت متابعة :"لا حول ولا قوة إلا بالله ليش عملية تجميل ليش.. فسدتي وجهك وانفك.. خربتي وجهك" ، وعلقت متابعة آخرى مستغربة :"ليه كدا ، معرفتكيش غير لما قرأت اسمك ، بوظتي ملامحك، الأول كنت أحلى وكان وجهك بيبي فيس وجميلة، خسارة".

View this post on Instagram ♑️♠️ A post shared by Hana Shiha (@hanashiha) on Oct 20, 2020 at 10:30am PDT

وكانت مصدر مطلع قد كشف مؤخراً أن هنا شيحة تعيش هذه الأيام قصة حب جديدة مع محمود شاهين إبن شقيقة الفنانة إلهام شاهين، بعد أن اوقعته في حبالها.

ووفقا للمصدر فإن الفنانة هنا شيحة تعيش قصة الحب الجديدة ، بعد مرور أسبوعين على إعلان طليقها السابق الفنان المصري أحمد فلوكس عودته لزوجته الأولى المغربية "رابيا" أم ابنه الوحيد "سيف الدين".

وأوضح المصدر أن قصة الحب بدأت منذ فترة ولكن حدث بينهما تقارب كبير في الفترة الأخيرة. لافتا إلى أن الفنانة شيحة حرصت على أن تكون بجوار حبيبها الجديد، خلال حفل زفاف شقيق الفنانة إلهام شاهين، الفنان أمير شاهين ، الذي أقيم مطلع الشهر الجاري.

واكد المصدر أن الثنائي يحضران للزواج خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأنه حدث بينهما تفاهم وتقارب في الفترة الأخيرة وانهما اتفقا على إتمام استعدادات عرسهما بشكل رسمي.

وسرب المصدر حينها صور وفيديو لهنا شيحة ومحمود شاهين في العديد من المناسبات بينها حفل خطوبة أمير شاهين والمونتيرة منة جاب الله والذي أقيم قبل 20 يوما من زواجهما.

واحتوى الفيديو على رقصة ساخنة تجمع هنا شيحة ومحمود شاهين، وكانت هنا مهتمة به للغاية وظهرت بالمقطع وهي تحتضنه بشدة، بينما كان الأخير يُدخن سيجارته.

ومحمود شاهين، هو ابن "إيناس شاهين" شقيقة الفنانة إلهام شاهين، ويعمل مساعد مخرج.

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة كان مشاركتها في بطولة مسلسل "شاهد عيان" والذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الأخير. وتدور أحداثه في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وأوهام الخاطفين له بأنها قُتلت، والمسلسل من بطولة حسن الرداد، هنا شيحة وآخرون.

ولدت الفنانة هنا شيحة في 25 ديسمبر 1985، وهي من أسرة فنية، وتعد الأخت الصغرى للفنانة حلا شيحة، وبدأت العمل الفني بعمر الـ15.

ونالت أولى بطولاتها أمام الفنانة ليلى علوي والفنانة حنان ترك في فيلم "حب البنات" بعد مرور اربع سنوات من مشوارها الفني.

وتزوجت الفنانة المصرية ثلاث مرات ، الأولى من فوزي العوامري وأنجبت منه ولدين ورفض الانفصال عنها فلجأت لرفع دعوى قضائية "خلع" وحصلت على حكم لصالحها.

أما الزيجة الثانية لهنا شيحة فكانت من أحمد خضير وانتهت بالطلاق بعد عدة سنوات، وفي عام 2018 كان زواجها الثالث وذلك من أحمد فلوكس لينفصلان قبل أن يكتمل العام الأول من زواجهما.



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