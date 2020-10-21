رهف القنون تكشف متطلباتها الجنسية للمتابعين وتثير غضباً عارماً

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٤ صباحاً (دوت الخليج)

أثارت رهف القنون الجدل بعد أن شاركت تفصيلًا جديدًا من حياتها وهذه المرة حول خياراتها الجنسية.

وأجابت الفتاة السعودية على أحد الأسئلة حول ما إذا كانت "ثنائية الجنس"؟ أي تفضل الشباب والفتيات في العلاقة الجنسية، لترد "نعم أنا ثنائية الجنس". واستغرب الجمهور تصريح رهف المتزوجة وهي أم لطفل أيضًا.

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وكانت رهف القنون تحدثت قبل أيام قليلة عن حالتها النفسية والمشاعر المتخبطة التي عاشتها خلال هذا العام إذ كتبت أنها خسرت وربحت وفشلت، بكت، ضحكت، أحبّت لكنها لم تنسحب.

وكتبت في حسابها على أنستجرام : "حمامات Walmart مفتوحة، لكن غرف ملابسهم ليست كذلك.. يمكنك الخروج لتناول الطعام مع عائلتك، ولكن عائلتك ليست كذلك.. يسمح لك الذهاب إلى طبيبك، لكن ليس مسموح الذهاب في موعد".

وأضافت: "يجب عليك ارتداء الكمامة أثناء الدخول الى مطعم، ولكن يسمح لك خلعه عند الجلوس.. يمكنك زيارة مريض في مستشفى، ولكن زوجك لا يستطيع الخروج في موعد".

تجدر الإشارة إلى أنها كانت قد أعلنت عن ولادة طفلها الأول في يوليو الماضي، وقالت إنها لن تعود للسعودية، وستستقر في كندا بسبب وجود زوجها وطفلها، وأشارت إلى أنها تحدثت مع أهلها منذ شهر ويعرفون كل شيء عنها.



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