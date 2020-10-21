تضج بالجمال والانوثة.. منى زكي تعود إلى سن العشرينات في أحدث إطلالة.. والجمهور يغازلها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:١٩ صباحاً (دوت الخليج )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة المصرية منى زكي، ظهرت وكأنها في سن العشرينات وبملامح مختلفة قليلا عن المعتادة التي يعرفها بها الجمهور.

واعتمدت منى زكي في الصورة على أسلوب مكياج جديد غيّر قليلا من ملامحها وجعلها تبدو في سن أصغر من سنها حاليا وتضج بالجمال والانوثة أكثر من المعتاد.

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ومع تناقل الصورة على نطاق واسع، ظهر حديث بين كثير من المتابعين بأن منى زكي بتلك الصورة أصبحت سندريلا الشاشة العربية وأنها رجعت في عمر العشرين عاماً، كما تطرق البعض إلى أن منى، أجرت عمليات "شدّ" لوجهها، فيما أشاد البعض بأن "اللوك" جعلها مختلفة وأجمل من السابق.

ومما جاء في تعليقات المتابعين: " سندريلا والله" ، " الصورة عليك جميل مصغرك عن الأسود" ، "وشها حيفرقع من الشد"، "ماشاء الله اللوك الجديد مخليكي زي القمر"، "أوعي تكوني منى زكي"، "شبه وفاء الكيلاني"، "سندريلا والله"، "كل لما تكبر بتزيد احلا واحلا عسل منون"، "بسم الله ما شاء الله اللون جميل جدا عليها".

https://www.instagram.com/p/CGk2ogmAiVa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGk2ogmAiVa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGk2ogmAiVa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by EGYPT | CELEBRITY © (@mediafanx) on Oct 20, 2020 at 11:43am PDT

في سياق آخر تستعد النجمة المصرية للعودة للسينما مجددًا بعد غياب 4 أعوام من خلال فيلمها السينمائي الجديد "الصندوق الأسود"، الذي سيعرض يوم 28 أكتوبر الجاري في دور السينما المصرية.

وكانت منى زكي قد روجت للفيلم من خلال نشر البوسترات الخاصة به ومقاطع فيديو قصيرة من مشاهده، على حسابها في موقع إنستغرام، مع التذكير بموعد عرضه.

وعند نشرها لتلك المشاركات الدعائية للفيلم، مؤخرًا لم يتردّد زوجها الفنان المصري أحمد حلمي في التعليق بطريقته الكوميدية الطريفة، فنشر بدوره صورة للعمل نفسه عبر خاصية "الاستوري" مع التعليق بقوله: "ما أنا بكلمك ما بترديش".

في سياق متصل، كشف القائمون على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 المقرر انطلاقها في الفترة من 2 وحتى 10 ديسمبر المقبل، عن منح الفنانة منى زكي جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

وأصدرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بيانًا عن رئيس المهرجان المنتج المصري محمد حفظي قال فيه إن منى زكي تعد نجمة جيلها بامتياز كما أنها النموذج المثالي لصورة المرأة في السينما المصرية.

بينما علقت منى زكي، على اختيارها من جانب إدارة المهرجان للتكريم بتلك الجائزة واصفة إياها بالعظيمة كونها تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وتأتي من مهرجان القاهرة العريق.

وبيّنت أن هذا الاختيار جعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات مشوارها الفني، ولكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سببًا في تلك اللحظة التي لن تُنسى.

وتابعت منى زكي قائلة: "سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط في دعم هذه الصناعة المهمة ووصولها للمكانة اللائقة".

يُذكر أن منى زكي وزوجها أحمد حلمي، لديهما ثلاثة أطفال، وتهتم إلى جانب أعمالها الفنية، بالقضايا الاجتماعية خاصة المتعلقة بالأطفال حتى أصبحت سفيرة اليونيسيف، كما تركز جهودها على نشر الوعي في ملفات مهمة تخص حقوق الطفل مثل الختان، وسوء تغذية الأطفال، والفقر، وعمالة الأطفال.



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