أطعمة غنية بالكالسيوم تساعد على فقدان الوزن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكدت دراسة حديثة أجراها باحثون أن الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم تساعد في خفض نسبة الدهون في الجسم وفقدان الوزن.

ووجد الباحثون أن الفئران التي أجروا عليها تجاربهم فقدت نحو 42% من الدهون عندما تناولت مكملات غذائية بها كالسيوم، في حين فقدت الفئران التي تناولت الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان نحو 69% من الدهون.

وأبان الباحثون أنهم توصلوا إلى أن الجسم لا يستفيد من الكالسيوم الموجود في الأغذية أو المكملات الغذائية إذا كان يعاني من نقص في فيتامين (د)، حيث إن هذا الفيتامين يساعد على امتصاص الكالسيوم بشكل فعال.

ولفتوا إلى أن نقص أو زيادة نسبة الكالسيوم في الجسم يترتب عليها عدة أضرار، حيث يسبب نقص الكالسيوم زيادة احتمالات الإصابة بهشاشة العظام، في حين تؤدي زيادة نسبة الكالسيوم بالجسم إلى الشعور بالإرهاق وكثرة التبول وتشكل حصوات الكلى.