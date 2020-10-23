نسرين طافش تستحم في حوض سباحة والجمهور: غطي صدرك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

صدمت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بإطلالة وصفت بالجريئة واثارت بسببها جدلا كبيرا.

وشاركت نسرين طافش متابعي حسابها الخاص عبر إنستجرام بصورة لها ظهرت فيها مرتدية ملابس السباحة " المايوه " داخل مسبح.

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وتعرّضت نسرين طافش للعديد من الانتقادات من جمهورها الذين وصفوا إطلالتها بالمثيرة والجريئة.

وكانت الفنانة نسرين طافش استعرضت قبل أيام سيارتها الفارهة عبر صفحتها على إنستغرام، لكنها لم تسلم من الانتقادات التي تعرضت لها، والاتهامات التي وجهت لها بتقليد الفنانة المصرية ياسمين صبري.

وتشارك نسرين طافش حاليا في مسلسل «الوجه الاَخر» الذي يعرض أسبوعيا من السبت للأربعاء على شبكة «سي بي سي» .

وتدور أحداث المسلسل حول الزوجين يحيى وسارة اللذين يواجهان صعوبة في الإنجاب، وضغوط عالية على يحيى لتوريطه بعلاقة غرامية معها، وبدء سارة رحلتها للبحث عن أختها فرح بعد تعرض والدهما للاغتيال بواسطة مجهول.

وينتمي مسلسل الوجه الآخر لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو بطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، أحمد سعيد عبدالغني، محمد على رزق، أحمد سلامة، مادلين طبر، دنيا المصري.





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