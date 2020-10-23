نجمة أنت اطرق بابي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

شاركت هاندا ارتشيل، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صوره جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة. وظهرت هاندا ارتشيل في الصورة من أحد الأماكن بإطلالة جريئة وارتدت جاكيت باللون البرتقالي مما لفت انتباه الجمهور. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بسبب ريال مدريد.. مسلسل المؤسس عثمان يفتقد لأحد أبرز نجومه كشفت ما فوق ركبتها.. منة عرفة تستعرض مفاتنها وتسحر رواد "إنستغرام" مظهر عريس أروى عمر يثير موجة جدل واسعة بين متابعيها.. شاهد نسرين طافش تستحم في حوض سباحة والجمهور: غطي صدرك طرد عميلة مع إسرائيل وفسخ عقده مع عادل إمام.. حياة محمود ياسين التي لا يعلم عنها أحد شيئاً بعد انفصالها عنه.. رهف القنون تفجر مفاجأة حول عشيقها الكنغولي الأمن السعودي يطلق تحذيرا أمنيا عالي الخطورة تهمة جديدة تلاحق هيا الشعيبي.. هل ستعود للسجن؟ بالفيديو.. قبلات واحضان ساخنة في احتفال مراد يلدريم بعيد ميلاد زوجته نجل محمود ياسين يفجر مفاجأة مدوية حول الزعيم عادل إمام نجمة "العشق الممنوع" تعلق بجراءة على مشهدها الجنسي في "الهداية" اليكم السبب الحقيقي لقيام شهيرة بمنع نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين خبر سار من الخطوط السعودية لعملائها في مختلف أنحاء العالم شاهد.. حليمة بولند بمظهر لم تراه من قبل.. والعيدان تفتح النار عليها (فيديو) فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بإطلالتها المميزة و رفعت شعرها بطريقة جذابة مما تناسب مع اطلالتها. ومن الناحية الجمالية اعتمدت هاندا بوضع المكياج بالالوان الترابيه مما جعل شكلها مميزا. وتتألق الممثلة التركية هاندا ارتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".

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