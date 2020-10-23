نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إصابة مذيعة قناة العربية الجميلة بورم خطير والجمهور: عين ماصلت على النبي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:١٥ صباحاً (دوت الخليج)

تفاعل العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع قصة مرض مذيعة قناة “العربية” ريم بوقمرة، والتي كشفت فيها عن سبب تأثر صوتها مؤخرا وعدم ظهورها على الشاشة.

وفاجأت “بوقمرة” متابعيها بما أعلنته عن رحلة مرضها وخضوعها لعملية جراحية أخيراً استئصلت فيها ورم من الحنجرة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

زوجة السقا تظهر ببدلة رجالي في إفتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

الجمهور يحذر ياسمين صبري من رانيا يوسف: بتخطف منك أبو هشيمة

منى زكي تصدم الجمهور بعد عملية شد.. تحولت لنسخة من وفاء الكيلاني

منة عرفة ترد أخيرا على حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

محمد رمضان يثير جدلاً واسعاً بشأن تعدد الزوجات (فيديو)

بالفيديو.. هالة صدقي تعوم في البحر.. والجمهور: المايوه هياكل منك حتة

انكشفت حمالة صدرها.. نسرين طافش تستعرض مفاتنها في الجونة وتثير الجمهور

مفاجأة من العيار الثقيل في واقعة قطع لسان طبيبة مصرية بالكويت

المدفع يظهر على سرير إحدى مستشفيات الرياض.. والعلي يعلق (شاهد)

7 شروط لإصدار رخصة قيادة خصوصي في السعودية

بالفيديو.. توقعات ميشال حايك المخيفة ترعب نيشان وتضطره لاختتام الحلقة

بصدر شبه عاري.. بطلة مسلسل البرنس تشعل مهرجان الجونة

الكويتية فجر السعيد تسخر من رانيا يوسف

منى زكي في بداية مشوارها قبل 30 عام.. شاهدوا جمالها

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

ونشرت “ريم” على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لها وأرفقتها بتعليق تضمّن التفاصيل.

وقالت:”ويوماً ما نستيقظ على وجع في الحنجرة أكثر حدة من قبل، اعتقدته التهاباً، أخذت ما تيسّر من المشروبات وما اعتقدت أنه يساعدني على تجاوز الألم. زاد الألم وساء الصوت في الحياة وعلى الشاشة”.

وأضافت أنها راجعت الطبيب وأخذت المزيد من الدواء ولا شيء تحسّن، مشيرةً إلى أنه بعد كشف بالمنظار اتضح أنه ورم حميد بالحنجرة.

واستطردت:”كلمة “حميد” لم أسمعها في الأول، كلمة “ورم” بشعة غطت على أيّ تعبير للتوضيح أو التفسير أو المواساة”.

واختتمت بالقول: “اليوم الحمد لله أجريت العملية الجراحية، تم استئصال الكويرة الصغيرة وبعدها صمت لأسبوع ثمّ عودة للعمل تدريجياً، في أقرب وقت بإذن الله . شكراً لكل من سأل”.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام