نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منة عرفة تستعرض أردافها وصدرها بجرأة شديدة وتغضب الجمهور.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٤ مساءً (دوت الخليج)

أثارت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صوره لها بمايوه فاضح.

وظهرت منة في الصور وهي ترتدي مايوه أسود، وممسكة بسيجارة، ما أثار ردود فعل بعض رواد السوشيل ميديا في مصر، بسبب ما وصفوه بـ"الجرأة" ودعاها أحد المتابعين لتغطية صدرها وأردافها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

فنانة صاعدة تصيب ياسمين صبري بالجنون وتخطف منها أغلى شيء في حياتها

أبو هشيمة يتسبب بموقف محرج لزوجته ياسمين صبري.. شاهد

عارية الصدر والظهر.. إطلالة ساخنة لبطلة قيامة عثمان

كشفت فخذها وصدرها.. هدى الأتربي تسحر الجمهور وتصبح تريند بإطلالة الجونة

الهواء يطير فستان نسرين طافش في الجونة ويكشف مفاتنها المخبأة.. فيديو

إلهام شاهين تكشف صدرها والجمهور: احترمي سنك وبلاش التعري

من فضائح الجونة.. نسمة هواء تكشف مناطق حساسة من جسم مي عمر

للنساء.. احذري الزنجبيل لهذه المخاطر الكارثية

الكشف عن طعام يثير الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء

بعد وقوع أبو هشيمة في حبها.. منة عرفة تكشف حقيقة علاقتها مع غزلان وسبب تغير شكلها

فنان شهير: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة وتعبد المال

لي لي ابنة حلمي ومنى زكي تصدم الجمهور بحركات مثيرة داخل غرفة نومها.. فيديو

رانيا يوسف ترفض الزواج وتكشف عدد زيجاتها

ريم عبد الله تطل بسروال ملتصق بجسدها.. والجمهور: قلوبنا لا تتحمل

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

يذكر أن أحدث أعمال منة عرفة كان مسلسل "ليالينا" للنجم إياد نصار وغادة عادل في موسم رمضان 2020، من تأليف احمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي.

يذكر أن الفنانة الشابة شاركت في العديد من الأعمال السينمائية المصرية وتألقت بشكل كبير خاصة في تجسيد دور الأبنة مع الفنان أشرف عبد الباقي في العديد من المواسم بمسلسل راجل وست ستات.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام