نشكركم على قرائتكم خبر المفكر الكويتي ‘‘عبدالله النفيسي’’: هذه الدولة العربية ستتحول إلى قاعدة أمريكية قريبًا (الاسم) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - كشف الأكاديمي والمفكر الكويتي، الدكتور عبدالله النفيسي، عن السيناريوهات المحتملة بعد التطبيع السوداني مع إسرائيل.

وتساءل النفيسي هل ركع السودان للضغوط الصهيو-- أمريكيه ؟ وكتب النفيسي في تغريدة له على تويتر قائلًا: سيتحول السودان بعد التطبيع إلى قاعده أمريكيه لمزاحمة الصين في القارّه السمراء حيث كسبت الصين السوق الإفريقية .

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لذلك ستنتقل قيادة الأفريكوم Africom إلى السودان للتفرّغ لهذه المهمه .

وأضاف: ستسيطر الولايات المتحده على مياه السودان الإقليميه وعلى سواحل السودان كلها.

يأتي ذلك، عقب إعلان قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك اليوم الجمعة رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثوا اليوم هاتفيا "التقدم التاريخي الذي أحرزه السودان نحو الديمقراطية ودعم السلام في المنطقة".

وينص البيان المشترك على أن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة "ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية وتشجيع الشركاء الدوليين على تخفيف أعباء ديون السودان"، مضيفا أن الشعب السوداني يقرر مصيره بعد "عقود من الديكتاتورية العنيفة".