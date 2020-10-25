نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر آيتن عامر تلتصق بزوجها.. والأخير يدس يده في البنطال.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٤ صباحاً (دوت الخليج )

تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، ورواد بموقع إنستغرام، صورة جريئة تجمع الفنانة آيتن عامر ، وزوجها مدير التصوير محمد عز العزب.

وظهرت آيتن ، في الصورة ملتصقة بجسد زوجها وتحتضنه بكلتا يديها، وهي ترتدي فستاناً احمراً وضيقاً يبرز ما تحته للعيان بوضوح تام، فيما ظهر العزب وهو يدس يده في جيب بنطاله ويبتسم نحو الكاميرا، دون أي شعور بأهمية وقيمة الرومنسية التي اغدقت بها عليه زوجته. بحسب متابعين.

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وحازت الصورة على تعليقات كثيفة ، عبر من خلالها متابعون عن سخطهم من جمود مشاعر محمد عز العزب، فيما تمنى عدد أخر من المتابعين لهما دوام السعادة الزوجية والتوفيق والنجاح في حياتهما الشخصية والمهنية.

كما ركز الكثير من جمهور ومحبي الفنانة آيتن عامر، على جمالها ونعومتها واناقتها، وابتسامتها الساحرة التي تفيض رقة وانوثة صاخبة. وكتبوا :" شو هالحلا كله، طلة جميلة جدا، أجمل وردة ، ابتسامة تجنن الجميع ، أول مرة نشوف إطلالة ممتلئة بالجمال والانوثة بهذا الشكل ".

والملاحظ في تفاعلات الجمهور ، أنها لم تخلو من بعض التعليقات المتضمنة للغزل والتحرش بالجميلة آيتن عامر، رغم أنها ظهرت برفقة زوجها وان صورتهما تتمحور حول الحب والرومانسية التي تعيشها معه.

https://www.instagram.com/p/CGk2TfuhqxF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGk2TfuhqxF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGk2TfuhqxF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by ايتن عامر ???? (@aytenamer.eg) on Oct 20, 2020 at 11:41am PDT

وكانت آيتن عامر، قد لمحت في لقاء تلفزيوني مؤخراً ، بأنها تكره بشدة العيش مع زوجها العزب . مؤكدة في نفس الوقت بأنه كثير طلبات الأكل وأن عشقها هو الابتعاد عنه.

وقالت الفنانة المصرية، انه في حالة تلقيها خبر بزواج زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، عليها بفتاة اخرى، إنها لن تأبه بذلك وإن رد فعلها ببساطة سيكون الحصول على الطلاق، كونها أصلاً تعشق الانفراد بنفسها.

جاء ذلك ردا على سؤال مقدم برنامج “سهرانين” على قناة ONE، الفنان أمير كرارة، عن رد فعلها في حال علمت أن زوجها تزوج عليها، لتأتي إجابة آيتن بمثابة صدمة لكرارة والجمهور الذي شاهد الحلقة.

وتحدثت الفنانة آيتن عامر في اللقاء التلفزيوني ، عن تفاصيل حياتها بعد الزواج، وكيف أن زوجها محمد عز العرب لا يأبه بما إذا كانت عائدة من العمل أو لا، وأنه متطلب جداً في ما يتعلّق ببعض الأكلات، والتي تضطر لتحضيرها الى التحدّث عبر الهاتف لأكثر من أربع ساعات لمعرفة مكوّناتها وطريقة إعدادها.

رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، ارجعوا سبب حديث الفنانة عامر عن عدم مبالاتها إن تزوج عليها زوجها ، وعن شراهته في الأكل ، إلى وجود شخص آخر في حياتها.

وقالوا عقب بث اللقاء، أن ردها على سؤال مقدم البرنامج، حول اذا ما أقدم على الزواج بأخرى، كان صادم لهم . مشيرين إلى أن نبرات صوتها خلال حديثها عن المواضيع الخاصة بينها وبين زوجها، كانت توحي بأنها لا تطيق العيش معه بل ولا تطيق حتى الحديث معه .

ولفتوا إلى أن الأشهر القليلة القادمة ستكشف للجميع عن الشخص الذي اقتحم حياتها واصبحت تفضله عن زوجها.

يُذكر أن أيتن عامر خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل “فرصة ثانية ”، والذي شاركت في بطولته الى جانب كلٍ من الفنانين: ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي، وآخرين.



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