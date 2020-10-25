نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الكشف عن هوية الحسناء التي خطفت الانظار وتصدرت التريند على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

خطفت ممثلة مصرية الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بفستانها الأسود، لتتصدر قائمة التريند ومحركات البحث في مصر خلال الساعات الماضية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية؛ فإن الحسناء صاحبة “الفستان الأسود” هي الممثلة “هدى الإتربي”، وظهرت بشكل لافت على السجادة الحمراء لحفل افتتاح المهرجات.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

عمرو دياب يتسبب بخلافات حادة بين تامر حسين وعمرو مصطفى

ميرهان حسين تشعل انستغرام بوصلة رقص ساخنة في صالون التجميل

بأحضان وقُبلات مثيرة.. فضيحة مريم حسن مع مصفف الشعر تثير الجدل فيديو

التنبؤ بحركة الأمير النائم.. توقعات ميشيل حايك تصيب من جديد

بحركة إغراء ساخنة.. هيا مرعشلي تبرز أردافها والجمهور يفقد الصواب

آيتن عامر تلتصق بزوجها.. والأخير يدس يده في البنطال.. شاهد

لجين عمران تسحر الجمهور بإطلالة حمراء.. وصحفي بريطاني يغازلها (صور)

بطلة باب الحارة تبدل حمالة صدرها في بث مباشر وتصعق الجمهور.. فيديو

الفنانة ريم عبدالله قبل وبعد عملية التجميل.. صور صادمة

في ثاني أيام الجونة.. 50 صورة جريئة تتصدر جوجل ومواقع التواصل

فخامة منزل أحمد حلمي ومنى زكي.. صور تنشر لأول مرة

بطلة مسلسل طاش ماطاش تستعرض أردافها المثيرة وتتصدر الترند

بعد تصدرها تريند.. 10 معلومات لا تعرفها عن هدى الأتربي

ياسمين صبري تكشف ظهرها بالكامل مع حمالة الصدر وتبرز أردافها

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

و”هدى الإتربي” ممثلة مصرية درست الحقوق بالجامعة القاهرة ومنذ الطفولة شاركت في العديد من المسرحيات بالمدرسة منها مسرحيات لشكسبير والمسرحيات الغنائية والاستعراضية في المدرسة.

كما درست “الإتربي” أيضًا التمثيل في ورش للتمثيل في مصر وشاركت في أفلام قصيرة تم عرضها في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2016. وبدأت مشوارها الفني في مصر بفيلم علي بابا عام 2018 ثم توالت الأعمال بعدها وقدمت مسلسل “الزوجة الـ18″، والجزء الثالث من مسلسل “كلبش 3″، ومسلسل طلعت روحي.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام